पुणे

Pune Ganesh Visarjan 2025: कुमठेकर रस्‍त्‍यावरील मंडळांचे ‘आस्‍ते कदम’, धीम्‍या गतीने सुरू होऊनही सर्वांत आधी सांगता

Kumthekar Road Ganesh Visarjan : ढोल-ताशा, रंगोळ्या, आणि ६१ मंडळांचा सहभाग – कुमठेकर रस्त्यावरील विसर्जन मिरवणूक ठरली पुण्याच्या उत्सवशोभेची शान!
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ढोल-ताशाचा गजर, डोळ्यांचे पारणे फेडणाऱ्या आकर्षक रांगोळ्या, संतांचे पुतळे व पौराणिक देखाव्‍यांनी नटलेले रथ, चिमुकल्‍या वादकांनी केलेले ढोलवादन असे नयनरम्‍य दृश्‍‍य कुमठेकर रस्‍त्‍यावरील मिरवणुकीदरम्‍यान पाहायला मिळाले.

दिवसा पारंपरिक वाद्य व रात्री ‘डीजे’च्‍या आवाजावर तरुणाईची पावले थिरकली. यंदा या रस्‍त्‍यावरून ६१ मंडळांनी विसर्जनासाठी मार्गक्रमण केले. गेल्‍यावर्षी ही संख्‍या ५४ होती. कुमठेकर रस्‍त्‍यावरील गणेश मंडळांनी ‘आस्‍ते कदम’ टाकत मिरवणूक रविवारी सकाळी साडेनऊला संपविली.

Ganesh Chaturthi 2025
Pune Ganesh Visarjan Traffic Changes
Ganpati Visarjan 2025
DJ ban in religious festivals
Rangoli art in Pune

