Ganesh Visarjan 2025 : मानाच्या गणपतींचे आठ तासांत विसर्जन, शिस्तबद्ध मिरवणुकीमुळे दीड तास लवकर; लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत जल्लोष

पुणे : ‘‘पुण्यातील मानाच्या गणपतींची विसर्जन मिरवणूक आम्ही वेळेतच संपविणार’ असा गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी दिलेला विश्वास खरा ठरविला. सनई-चौघडा, नगारावादनाचा मंगलमय सूर... भाविकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या ढोल-ताशाचा गजर... फुलांची मुक्त उधळण...‘मोरयाऽऽ...मोरयाऽऽ’, ‘गणपती बाप्पा मोरयाऽऽ पुढच्या वर्षी लवकर या’ असा जयघोष... अन् दर्शनासाठी जोडले जाणारे लाखो हात... अशा पारंपरिक पद्धतीने अन् तेवढ्याच शिस्तबद्धपणे पुण्यातील मानाच्या पाच गणपतींची विसर्जन मिरवणूक काढण्यात आली. ही मिरवणूक यंदा अवघ्या आठ तास आठ मिनिटांत आटोपली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दीड तास अगोदर भाविकांच्या अलोट गर्दीने, वरुणराजाच्या साक्षीने मानाच्या पाच गणपतींची विसर्जन मिरवणूक संपली..पुण्यातील वैभवशाली परंपरेचा वारसा जपणाऱ्या मानाच्या पाच गणपतींच्या विसर्जन मिरवणुकीला शनिवारी सकाळी साडेनऊ वाजता महात्मा फुले मंडईतून सुरुवात झाली. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, विधानसभेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, माजी आमदार मोहन जोशी, अनंत गाडगीळ आदी मान्यवर उपस्थित होते. .सकाळी साडेनऊ वाजता मानाचा पहिला कसबा गणपतीची विसर्जन मिरवणूक मंडईतून लक्ष्मी रस्त्याच्या दिशेने मार्गस्थ झाली. त्या पाठोपाठ पाचही गणपतींची मिरवणूक मुख्य मार्गावर आली. गेल्या वर्षीपर्यंत विसर्जन मिरवणूक सकाळी साडेदहा वाजता सुरू होत होती. यंदा मात्र एक तास अगोदर म्हणजेच सकाळी साडेनऊ वाजता मिरवणुकीस प्रारंभ झाला, त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विसर्जन मिरवणूक लवकर आटोपली. गेल्या काही वर्षांपासून मानाच्या पाच गणपतींची विसर्जन मिरवणूक लवकर आटोपण्याचा प्रयत्न मंडळांमार्फत होत असून, या प्रयत्नांना यशही येत आहे. गेल्या काही वर्षांत ११ तासांवरून यंदा अवघ्या आठ तासांत गणरायाची विसर्जन मिरवणूक आटोपण्याचा दिलेला शब्द गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी पाळला. मानाच्या गणपतींची मुख्य विसर्जन मिरवणूक वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न २०२२ पासून करण्यात येत आहे. याआधी अकरा, दहा किंवा नऊ तासांत ही मिरवणूक संपत होती. यंदा ही मुख्य मिरवणूक अवघ्या आठ तासांत संपविण्यात आली. मुळात विसर्जन मिरवणुकीतील शेवटचा टप्पा असणाऱ्या टिळक चौकात मानाचा पहिला कसबा गणपतीची मिरवणूक गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्धा तास अगोदर पोहोचली. टिळक चौकात कसबा गणपतीचे चांदीच्या पालखीतून दुपारी अडीच वाजता आगमन झाले. कसबा गणपतीपाठोपाठ मानाचा दुसरा श्री तांबडी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टच्या आकर्षक पालखीत विराजमान झालेल्या गणरायाचे दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास टिळक चौकात आगमन झाले. ढोल-ताशा पथकांचे दमदार वादन... अन् त्याला भाविकांकडून मिळणारी उत्स्फूर्त दाद... अन् होणारा जल्लोष याने संपूर्ण वातावरण दणाणून सोडले. त्यानंतर तब्बल एक तासांनी मानाच्या तिसऱ्या गुरुजी तालीम मंडळाच्या गणरायाचे टिळक चौकात आगमन झाले. .Pune News: लाखो लोकं ज्यांचं ऐकतात 'ते' Satish Palkar | Sakal Media .गुलालाची मुक्त उधळण करत.... वातावरणात उत्साह पेरणाऱ्या सादरीकरणाने भाविकांची उत्सुकता शिगेला पोचवली. त्यानंतर मानाच्या चौथ्या तुळशीबाग गणपती मंडळाच्या गणरायाचा रथ टिळक चौकात सायंकाळी चार वाजून २७ मिनिटांनी, तर मानाच्या पाचव्या केसरीवाडा गणपती मंडळाच्या गणरायाची पालखी टिळक चौकात सायंकाळी पाच वाजून १६ मिनिटांनी आली. विसर्जन मिरवणुकीत ढोल-ताशा पथकांमध्ये अंतर पडू नये, म्हणून गणेशोत्सव मंडळांचे कार्यकर्ते, पोलिस वारंवार सूचना देत होते. दरम्यान मानाच्या पाच गणपती मंडळांना मंडई, बेलबाग चौक ते टिळक चौक हे दीड ते दोन किलोमीटरचे अंतर पार करण्यासाठी अवघे आठ तास आठ मिनिटे लागली. गेल्यावर्षी मानाच्या गणपतींची विसर्जन मिरवणूक संपायला तब्बल नऊ तास ३८ मिनिटे लागली होती. यंदा ही मिरवणूक जवळपास दीड तास अगोदरच संपली.ढोल-ताशा पथकांचे वादन मंडईपासूनते टिळक चौकापर्यंत अशा जवळपास ११ चौकांमध्ये राष्ट्रीय कला अकादमीच्या कलाकारांनी सकाळी सहा वाजल्यापासूनच रांगोळी काढण्यास सुरुवात केली. लक्ष्मी रस्त्यात ठिकठिकाणी भाविकांनी गणरायाच्या दर्शनासाठी आणि पुण्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी अलोट गर्दी केली होती. ढोल-ताशा पथकांचे मंत्रमुग्ध करणारे वादन... विविध पथकांच्या दमदार सादरीकरणाला चौका-चौकात भाविकांनी हात उंचावत आणि टाळ्यांच्या कडकडाटात दाद दिली..भारतीय युद्ध शस्त्र कलेचे प्रदर्शनभारतीय युद्ध शस्त्र कला प्रशिक्षण केंद्रातर्फे चौदा विविध प्रकारच्या शस्त्रांच्या साहसी खेळांचे पन्नासेक प्रशिक्षणार्थींनी पुण्यातील प्रमुख तीन मिरवणूक मार्गांवर उत्तम सादरीकरण केले. यात लक्ष्मी रस्ता, कुमठेकर रस्ता आणि टिळक रस्ता येथे सादरीकरण झाले. प्रामुख्याने एकेरी व दुहेरी काठी, एकेरी व दुहेरी तलवार, दांडपट्टा, भाला, सुरूल यांसारख्या साहसी खेळांचे कौशल्यपूर्ण सादरीकरण करून प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली. मुख्य प्रशिक्षक मोहक बर्वे आणि इतर शिक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकारनगर येथे हे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे बर्वे यांनी सांगितले.मध्यरात्रीही गर्दीने फुलले मुख्य रस्तेविसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड, शहरालगतच्या उपनगरांसह गावांमधील नागरिक मोठ्या संख्येने आले होते. शनिवारी रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारासदेखील जुना पुणे-मुंबई महामार्ग, औंधमधील राजभवन रस्ता, गणेशखिंड रस्ता, कर्वे रस्ता, नगर रस्ता, नरवीर तानाजी मालुसरे रस्ता, सातारा रस्त्यासह विविध रस्त्यांवर मध्यरात्रीच्या सुमारास वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ होती. मोटारींबरोबरच नागरिकांनी पार्किंगच्या समस्या टाळण्यासाठी दुचाकीवरून शहराच्या मध्यवर्ती भागात जाण्यास पसंती दिली. त्यामुळे शहरात येणाऱ्या बहुतांश मुख्य रस्त्यांवर गर्दी मोठ्या प्रमाणात दिसून आली..विद्यार्थी, तरुणांचा मनसोक्त आनंदविविध गणेशोत्सव मंडळांच्या ध्वनिवर्धकासमोर मंडळाचे कार्यकर्ते, त्यांचे मित्रमंडळी व कुटुंबीय नाचण्याचा आनंद लुटत होते. त्याचवेळी शहराच्या विविध भागातील महाविद्यालये, स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे समूह, ढोल-ताशा पथकांमधील तरुणांचे समूह कोणत्याही मंडळाच्या ध्वनीवर्धकासमोर मनमुरादपणे नृत्य करण्याचा आनंद घेत होती. अनेक आयटी कंपन्या, खासगी क्षेत्रातील नोकरदार तरुणांचे समूह, ग्रामीण भागातून आलेले तरुणांचे समूह विविध ठिकाणच्या गणेशोत्सव मंडळांसमोर नृत्यात सहभागी होत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत होते.पथकांचा उलट्या दिशेने प्रवास सुरूचढोल-ताशा पथकांनी विसर्जन मिरवणुकीतील अडथळे टाळण्यासाठी मिरवणूक संपल्यानंतर ढोल खांद्यावर घेऊन उलट्या दिशेने येऊ नये, असे आवाहन पोलिसांनी ढोल-ताशा पथकांना केले होते. ढोल-ताशा पथकांनी दिवसभरात संबंधित सूचनेचे पालन केले, सायंकाळनंतर मात्र पथकातील तरुण आपल्या खांद्यावर ढोल घेआन लक्ष्मी रस्त्यासह विविध प्रमुख रस्त्यांवरून जात होते. त्यामुळे अगोदरच गर्दी झालेल्या रस्त्यांवर संबंधित प्रकारामुळे आणखी ताण येत होता. काही वादकांसमवेत नागरिकांचे वादही झाले होते..पाण्याच्या बाटल्या रस्त्यावरनागरिकांकडून पिण्याच्या पाण्यासाठी पाण्याच्या बाटल्या घेतल्या जात होत्या. पाणी प्यायल्यानंतर रिकामी झालेली पाण्याची बाटली नागरिकांकडून रस्ते, पदपथ, दुभाजक, मुख्य रस्त्यांवरील चौक, झाडांभोवती सर्रासपणे टाकली जात होती. उपनगर, ग्रामीण भागातील नागरिकांकडूनच नव्हे, तर शहरातील नागरिकांकडूनही स्वच्छतेला फाटा दिला जात होता. दरम्यान, काही महिला व पुरुष पाठीवर प्लॅस्टिकची मोठी पिशवी घेऊन नागरिकांनी टाकलेल्या पाण्याच्या बाटल्या तत्काळ उचलून परिसर स्वच्छ करत होते. संबंधित नागरिक रिकाम्या बाटल्या उचलतानाचे चित्र पाहून काही सुजाण नागरिकांनी आपल्याकडील बाटल्या कचरापेटीत टाकल्याचे समाधानकारक चित्रही मिरवणूक मार्गावर दिसून आले.ट्रॅक्टरच्या बोनेटवर नृत्यगणेशोत्सव मंडळांचे विविध कलाकृतींनी सजलेले रथ विसर्जन मार्गावर घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅक्टरवर तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. बहुतांश ट्रॅक्टरच्या इंजिनवरील भागावर तरुणांना थांबण्यासाठी खास लोखंडी सांगाडा तयार करण्यात आला होता. त्यावर मंडळाच्या कार्यकर्त्यांसह त्यांच्या 