PMPML Bus: गणेश विसर्जन मिरवणुकीमुळे पुण्यात वाहतुकीत मोठे बदल; स्वारगेट व डेक्कन बसथांबे तात्पुरते स्थलांतरित

पुणे : गणेश विसर्जन मिरवणुकीमुळे मध्यवर्ती भागातील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे पीएमपी प्रशासनाकडून शनिवारी (ता. ६) बसेसचे नियोजन केले आहे..मिरवणुकीमुळे स्वारगेट चौक व डेक्कन चौक हे बंद केले जाणार आहेत.त्यामुळे स्वारगेट व डेक्कन चौकातील बसथांबे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतर केले आहे.शहरातील शिवाजी महाराज रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्ता, कर्वे रस्ता हे मुख्य रस्ते बस वाहतुकीसाठी बंद राहणार असून प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून या रस्त्यांवरून संचलनात असलेल्या मूळ स्थानकांहून सुटणाऱ्या बसेसचे संचलन तात्पुरत्या बस स्थानकांहून करण्यात येणार आहे, याची प्रवाशांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन पीएमपी प्रशासनाने केले आहे..मूळ बस स्थानकाचे नाव मार्ग तात्पुरते बसेस सुटण्याचे ठिकाण१. शाहू महाराज स्थानक (स्वारगेट) सातारा रस्त्याने कात्रज, मार्केट यार्ड करिता लक्ष्मी नारायण चौक२. नटराज बस स्थानक सिंहगड रस्त्याकडे जाण्याकरिता पर्वती पायथा (स्वामी समर्थ मठ) बसथांबा.३. स्वारगेट स्थानकाबाहेर सोलापूर रस्त्याने पुलगेट, हडपसरकरिता वेगा सेंटर (स्वारगेट डेपोजवळ).४. स्वारगेट स्थानकाबाहेर भवानी पेठ, नानापेठ, रास्ता पेठकरिता वेगा सेंटर (स्वारगेट डेपोजवळ)५. डेक्कन जिमखाना स्थानक कोथरूड डेपो, माळवाडी, एनडीए गेट एसएनडीटी महाविद्यालयाजवळ.