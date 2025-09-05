पुणे

PMPML Bus: गणेश विसर्जन मिरवणुकीमुळे पुण्यात वाहतुकीत मोठे बदल; स्वारगेट व डेक्कन बसथांबे तात्पुरते स्थलांतरित

Pune Ganesh Visarjan 2025: गणेश विसर्जन मिरवणुकीमुळे पुणे शहरातील स्वारगेट व डेक्कनसह काही महत्त्वाचे रस्ते बंद राहणार आहेत. पीएमपी प्रशासनाने बसेसचे तात्पुरते थांबे व मार्ग निश्चित केले आहेत.
पुणे : गणेश विसर्जन मिरवणुकीमुळे मध्यवर्ती भागातील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे पीएमपी प्रशासनाकडून शनिवारी (ता. ६) बसेसचे नियोजन केले आहे.

