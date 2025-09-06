पुणे

Pune Ganesh Visarjan 2025 : चाकण परिसरात गणेश विसर्जनाच्या वेळी चार जणांचा दुर्दैवी बळी

Chakan News : चाकण परिसरात गणेश विसर्जनाच्या वेळी वेगवेगळ्या घटनांत चार जण दुर्दैवीरित्या बुडाल्याने सणाचा उत्साह शोकात बदलला.
चाकण : चाकण परिसरात वेगवेगळ्या घटनात गणेश विसर्जनासाठी गेलेले चार जण दुपारच्या सुमारास बुडाले. यामध्ये वाकी खुर्द येथील भामा नदीत दोन जण बुडाले . बिरदवडी ता. खेड येथील विहिरीत एक जण बुडाला. शेलपिंपळगाव येथील भीमा नदीत एक जण बुडाला. अशा वेगवेगळ्या घटनात चार जण बुडालेले आहेत .

