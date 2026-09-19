पुणे

Pune Ganesh Visarjan: पुण्यात सहा दिवसांत ५३ हजार ८५२ गणेशमूर्तींचे विसर्जन; ६८ हजार किलो निर्माल्य संकलित

Pune Records 53852 Ganesh Idol Immersions in Six Days: महापालिकेची हौदे, लोखंडी टाक्या व मूर्ती संकलन केंद्रांची व्यवस्था; नागरिकांचा पर्यावरणपूरक विसर्जनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
Pune Ganeshotsav 2026 53852 Ganesh Idols Immersed in Six Days While 68633 Kg Nirmalya Collected for Composting

Pune Ganeshotsav 2026 53852 Ganesh Idols Immersed in Six Days While 68633 Kg Nirmalya Collected for Composting

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे शहरात गेल्या सहा दिवसांत ५३ हजार ८५२ गणेश मूर्तींचे विसर्जन झाले असून, ६८ हजार ६३३ किलो निर्माल्य संकलित करण्यात आले आहे. महापालिकेने गणेश विसर्जनासाठी नदीच्या घाटांसह शहराच्या सर्वच भागात सोसायट्या, सार्वजनिक जागा याठिकाणी विसर्जनाची सुविधा केली आहे.

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