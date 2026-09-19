Pune Ganesh Visarjan: पुण्यात सहा दिवसांत ५३ हजार ८५२ गणेशमूर्तींचे विसर्जन; ६८ हजार किलो निर्माल्य संकलित

पुणे : पुणे शहरात गेल्या सहा दिवसांत ५३ हजार ८५२ गणेश मूर्तींचे विसर्जन झाले असून, ६८ हजार ६३३ किलो निर्माल्य संकलित करण्यात आले आहे. महापालिकेने गणेश विसर्जनासाठी नदीच्या घाटांसह शहराच्या सर्वच भागात सोसायट्या, सार्वजनिक जागा याठिकाणी विसर्जनाची सुविधा केली आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.बांधलेल्या हौदासह, पाण्याच्या टाक्यांची व्यवस्था ठिकठिकाणी केली आहे. तर मूर्ती संकलनासाठीही स्टॉल लावल्याने त्यासही नागरिकांचा प्रतिसाद आहे. १४ सप्टेंबर ते १९ सप्टेंबर या कालावधीत बांधलेल्या हौदांमध्ये ८ हजार ४०२ गणेश मूर्तींचे विसर्जन झाले आहे. लोखंडी टाक्यांमध्ये ३४ हजार ११९ मूर्ती विसर्जित झाल्या..तर ११ हजार ३३१ मूर्तींचे संकलन करण्यात आले आहे. थोडक्यात लोखंडी टाक्यांमध्ये विसर्जन करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. याच कालावधीत ६८ हजार ६३३ किलो निर्माल्य जमा झाले आहे. हे निर्माल्य खत तयार करण्यासाठी वापरले जाणार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ... पाचव्या दिवशी शहरात अनेक ठिकाणी विसर्जन झाले. तर सहाव्या दिवशी गौरी विसर्जनासह गणपतीचे विसर्जन झाले. पाचव्या दिवशी शहरात २० हजार २८९ मूर्ती विसर्जित झाल्या. तर आज (ता. १९) सहाव्या दिवशी सायंकाळी सहापर्यंत १२ हजार ५१५ मूर्तींचे विसर्जन झाल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.