Pune News: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी; विसर्जन मिरवणुकीमुळे पीएमपी बसच्या मार्ग आणि स्थानकांत बदल, हे आहेत पर्यायी मार्ग

पुणे: गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी पीएमपी प्रशासनाने स्वारगेट आणि डेक्कन परिसरातील काही बस स्थानकांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी (ता. २५) होणाऱ्या या मिरवणुकीमुळे स्वारगेट चौक आणि डेक्कन चौक परिसरातील वाहतूक बंद राहणार आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.गणेश विसर्जनाच्या दिवशी शहरातील मध्यभागातील मुख्य रस्ते, छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्ता आणि कर्वे रस्ता हे मार्ग बस वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद असणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी बस स्थानकांच्या मूळ ठिकाणांमध्ये तात्पुरते बदल करण्यात आल्याचे पीएमपी प्रशासनाने सांगितले..बस सुटण्याची तात्पुरती स्थानकेलक्ष्मीनारायण चौक : सातारा रस्त्यावरून कात्रज, कोंढवा, अप्पर आणि मार्केट यार्डकडे जाणाऱ्या बसेस आता मूळ शाहू महाराज बस स्थानकाऐवजी (स्वारगेट) लक्ष्मीनारायण चौकातून सुटतील.पर्वती पायथा (स्वामी समर्थ मठ) बसथांबा : सिंहगड रस्त्याकडे जाणाऱ्या बस नटराज बस स्थानकाऐवजी पर्वती पायथा येथून सुटतील..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...वेगा सेंटर (स्वारगेट डेपोजवळ) : सोलापूर रस्त्याने पुलगेट, हडपसरकडे जाणाऱ्या, तसेच भवानी पेठ, नाना पेठ आणि रास्ता पेठेकडे जाणाऱ्या बस स्वारगेट स्थानकाबाहेरून न सुटता, वेगा सेंटर येथून सुटतील.एसएनडीटी कॉलेजजवळ : कोथरूड डेपो, माळवाडी आणि एनडीए गेटकडे जाणाऱ्या बस डेक्कन जिमखाना बस स्थानकाऐवजी एसएनडीटी कॉलेज जवळून मार्गस्थ होतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.