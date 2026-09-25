Pune Ganesh Visarjan 2026 : कसबा ते दगडूशेठ... पुण्यात आज गणरायाला निरोप; विसर्जन मिरवणुकीसाठी जय्यत तयारी

अनंत चतुर्दशीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीची तयारी पूर्ण झाली असून, मानाचा पहिला कसबा गणपती, दगडूशेठ हलवाई गणपतीसह शहरातील विविध गणेश मंडळांच्या मिरवणुका उत्साहात पार पडणार आहेत. विसर्जन सोहळा शांततेत आणि निर्विघ्नपणे पार पडावा यासाठी पुणे पोलिसांकडून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शहरातील प्रमुख विसर्जन मार्गांसह विविध भागांमध्ये तब्बल 10 हजार पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात राहणार आहेत..मानाचा पहिला कसबा गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीची तयारी पूर्ण झाली आहे. पर्यावरणपूरक हरित रथातून मिरवणुकीला सुरुवात होणार असून, त्यानंतर बाप्पा चांदीच्या रथातून मिरवणुकीत सहभागी होणार आहेत. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करून कसबा गणपती विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होईल. यावेळी मोठ्या संख्येने पुणेकर बाप्पाचे दर्शन घेऊन शेवटचा आशीर्वाद घेण्यासाठी गर्दी करण्याची शक्यता आहे..दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीचीही तयारी पूर्ण झाली आहे. उत्सव मंडपातून सायंकाळी सात वाजता गणपतीला मंदिरात नेऊन विराजमान करण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुपारी चार वाजता दगडूशेठ गणपती विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..दरम्यान, पुणे पोलिसांनी विसर्जन सोहळ्यापूर्वी बुधवारी शहरात रूट मार्च काढून बंदोबस्ताची तयारी दाखवून दिली. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या माहितीनुसार, लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्ता, कुमठेकर रस्ता आणि केळकर रस्ता या चार प्रमुख मार्गांवरून एकूण 638 गणेश मंडळे विसर्जन मिरवणुका काढणार आहेत. यापैकी 150 मंडळांना कुमठेकर आणि केळकर रस्त्यावरून मिरवणूक काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी शहरात 26 ठिकाणी वाहन पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे..Ganpati Visarjan Police Bandobast : विसर्जन सोहळ्यासाठी दहा हजार पोलिसांचा बंदोबस्त; दोन हजार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर.मुंबईतही अनंत चतुर्दशीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून विशेष तयारी करण्यात आली आहे. गिरगाव चौपाटीसह विविध विसर्जन स्थळांवर महापालिकेने व्यवस्था केली असून, शहरात 383 हून अधिक कृत्रिम तलाव आणि 67 नैसर्गिक विसर्जन स्थळे तयार करण्यात आली आहेत. नागरिकांना जवळचे विसर्जन स्थळ शोधता यावे यासाठी गुगल मॅप्स आणि क्यूआर कोडची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच यंदा स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.