Pune Ganesh Visarjan 2025 : विसर्जन मिरवणुकीत वेळेपेक्षा सुरक्षेला प्राधान्य : पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार

पुणे : ''गणेश विसर्जन मिरवणुकीला दोन-तीन तासांचा विलंब होणे, हा विषय महत्त्वाचा नाही. मात्र, मिरवणूक उत्साहात, शांततेत आणि सुरक्षिततेत पार पडणे, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे होते. त्याला आम्ही अधिक प्राधान्य दिले,'' असे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्ट केले. यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकीत पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. सर्व गणेश मंडळांच्या सहकार्यामुळे हा उत्सव सुरळीतपणे पार पडल्याचे त्यांनी सांगितले..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, ''मिरवणुकीपूर्वी काही गणेश मंडळांमध्ये वेळापत्रकावरून मतभेद झाले होते. ठराविक मंडळांना जास्त वेळ मिळतो, तर इतरांना कमी, अशी नाराजी होती. मात्र सर्व मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चेतून हा वाद मिटवला. त्यात आम्हाला यश आले. आमचे उद्दिष्ट्य मिरवणूक लवकर संपवणे नव्हते, तर ती सर्व मंडळांसाठी आणि भाविकांसाठी आनंददायी व्हावी, हे होते. मानाच्या गणेश मंडळांनी दिलेल्या वेळेत मिरवणूक पूर्ण केली, तर इतर मंडळांनाही उत्साहात सहभाग घेण्याची संधी मिळाली.''.मेट्रोमुळे भाविकांची गर्दी वाढली''यंदा मेट्रोकडून कसबा, स्वारगेटसह अन्य स्थानकांवर भाविकांना सुविधा उपलब्ध झाली. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत प्रमुख रस्त्यांवर गर्दी वाढली होती. मिरवणुकीत चेंगराचेंगरीसारखी घटना घडू नये, यासाठी पोलिसांकडून गर्दीचे काटेकोर नियोजन करण्यात आले. लहान मुले, महिला, वयोवृद्ध यांची सुरक्षितता प्राधान्याने पाहिली. त्यामुळे कोणतीही अनुचित किंवा चेंगराचेंगरीची घटना घडली नाही,'' असे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले..ढोल ताशा पथकांवर मर्यादा येणारढोल ताशा पथकाकडून काही पत्रकार आणि भाविकांसमवेत झालेल्या अरेरावीच्या घटनेबाबत अमितेश कुमार म्हणाले, ''काही पथकांविषयी तक्रारी मिळाल्या आहेत. यंदा त्यांच्या पूर्वतयारीमुळे सदस्य संख्येवर सूट देण्यात आली. पण पुढील वर्षी वादकांची संख्या मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येतील. त्यासाठी आत्तापासूनच तयारी करण्यात येईल. एखाद्या ढोल ताशा पथकाकडून आपत्तीजनक घटना घडली असल्यास सर्वच ढोल ताशा पथकांच्या विरोधात भूमिका घेणे उचित ठरणार नाही. त्यांनीही काही महिन्यांपासून तयारी केलेली असते.'' महापालिका आणि इतर प्रशासन विभागांकडून उत्सवात मिळालेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी विशेष आभार मानले..