Pune Crime: गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील गर्दीत चोरट्यांचा डल्ला; पुण्यात १४ घटनांत ९.७७ लाखांचे दागिने लंपास

पुणे : गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांनी भाविकांच्या गळ्यातील सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला मारल्याच्या १४ घटना समोर आल्या आहेत. २५ सप्टेंबर रोजी विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान घडलेल्या या घटनांमध्ये सोन्याच्या चेन, मंगळसूत्र आणि लॉकेटसह सुमारे नऊ लाख ७७ हजार ३१४ रुपयांचा ऐवज लंपास करण्यात आला. याप्रकरणी फरासखाना आणि विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात चोरट्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.विसर्जन मिरवणुकीसाठी मध्यवर्ती पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी झाली होती. गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांनी भाविकांना लक्ष्य केले. मिरवणुकीत सहभागी तसेच मिरवणूक पाहण्यासाठी आलेल्या नागरिकांच्या गळ्यातील दागिने चोरट्यांनी गर्दीतून लंपास केले.फरासखाना पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या घटनेत शिवाजी महाराज रस्त्यावरील बुधवार चौकातून दगडूशेठ गणपती मंदिराकडे जात असताना एका व्यक्तीच्या गळ्यातील सोन्याची चेन आणि लॉकेट असा सुमारे एक लाख ५० हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्याने लंपास केला..विश्रामबाग पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चोरीच्या सर्वाधिक घटना घडल्या. बेलबाग चौक, गणपती चौक, केळकर रस्ता, मोरेश्वर कॉर्नर, कै. डॉ. गोविंद खरे चौक, सदाशिव पेठ, नगरकर तालीम चौक आदी परिसरांत भाविकांना चोरट्यांनी लक्ष्य केले. काही घटनांमध्ये मिरवणूक पाहण्यासाठी आलेल्या नागरिकांच्या गळ्यातील सोन्याच्या चेन गर्दीतून काढून घेण्यात आल्या, तर एका घटनेत महिलेचे मंगळसूत्र हिसकावून नेण्यात आले.बेलबाग चौकात दोन स्वतंत्र घटनांमध्ये अनुक्रमे १४ ग्रॅम वजनाची सुमारे एक लाख रुपये किमतीची आणि दहा ग्रॅम वजनाची सुमारे ४० हजार रुपये किमतीची सोन्याची चेन चोरीला गेली. याच परिसरातील आणखी एका घटनेत २० ग्रॅम वजनाची सुमारे एक लाख रुपयांची सोन्याची चेन चोरट्याने लंपास केली..गणपती चौक परिसरात विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी आलेल्या एका भाविकाच्या गळ्यातील २४ ग्रॅम वजनाची सुमारे एक लाख ५० हजार रुपयांची सोन्याची चेन चोरीला गेली. केळकर रस्त्यावरील मोरेश्वर कॉर्नरजवळ नऊ ग्रॅम वजनाची सुमारे ५० हजार रुपयांची सोन्याची चेन चोरट्याने लंपास केली. त्याच परिसरातील दुसऱ्या घटनेत एका महिलेच्या गळ्यातील सुमारे ८० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून नेण्यात आले.केळकर रस्त्यावरील कै. डॉ. गोविंद खरे चौक परिसरातही गर्दीचा फायदा घेत सहा ग्रॅम वजनाची सुमारे २० हजार रुपये किमतीची सोन्याची चेन चोरीला गेली. सदाशिव पेठेतील रुपरंग साडी दुकानाजवळ आठ ग्रॅम वजनाची सुमारे २५ हजार रुपयांची सोन्याची चेन चोरीला गेली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...नगरकर तालीम चौक परिसरात चोरट्याने सोन्याच्या साखळीतील मिनी मंगळसूत्र आणि अन्य दागिने असा सुमारे एक लाख ३१ हजार ६१७ रुपयांचा ऐवज लंपास केला. गणपती चौक परिसरातील अन्य दोन घटनांमध्ये अनुक्रमे ४० हजार ९४० रुपये आणि ३७ हजार ७५७ रुपये किमतीच्या सोन्याच्या चेन चोरीला गेल्या. आणखी एका घटनेत ५० हजार रुपयांची सोन्याची चेन चोरट्याने लंपास केली.लक्ष्मी रस्त्यावरील चित्रा शाळेजवळही गर्दीचा फायदा घेत चोरी करण्यात आली. या घटनेत चोरट्याने दोन हजार रुपये आणि कागदपत्रे असलेले पाकीट चोरून नेले. याप्रकरणीही विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.