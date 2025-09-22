पुणे

Pune Development: दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला नोव्हेंबरचा मुहूर्त; गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरण, महापालिकेकडून भूसंपादनाचे काम सुरू

Pune Municipal Corporation: गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे, परंतु दुसऱ्या टप्प्याचे काम नोव्हेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासमोरील आचार्य आनंदऋषीजी महाराज चौक ते संचेती रुग्णालयासमोरील चौकापर्यंत वाहतूक सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले, मात्र दुसऱ्या टप्प्यासाठीच्या कामासाठी आवश्‍यक भूसंपादनाचे काम महापालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे. नोव्हेंबरमध्ये दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला सुरुवात होण्याची शक्‍यता आहे. हे काम मार्गी लागल्यास सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासमोरील आचार्य आनंदऋषीजी महाराज चौक ते संचेती रुग्णालयासमोरील चौकापर्यंत वाहनांच्या मार्गातील अडथळा दूर होऊ शकणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Development
Muncipal corporation
Land Acquisition
savitribai phule pune university
Road Construction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com