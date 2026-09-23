पुणे

Pune Ganeshotsav : गणेशोत्सवात नेत्यांनी फिरवली मंडळांकडे पाठ

गणेशोत्सव हा राजकीय नेत्यांसाठी कार्यकर्त्यांशी थेट संपर्क साधण्याचे मोठे माध्यम मानले जाते.
Pune ganeshotsav

Pune ganeshotsav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे - गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून लोकसभेपासून ते पुणे महापालिकेपर्यंतच्या निवडणुकांचे वातावरण होते. त्यामुळे राज्यातील सर्वच पक्षातील नेते गणेशोत्सवात मानाच्या गणपतीसह आपापल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मंडळांना भेटी देण्यासाठी येत होते. पण यंदा हा उत्साह दिसून आला नाही.

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