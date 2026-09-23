Pune Ganeshotsav : गणेशोत्सवात नेत्यांनी फिरवली मंडळांकडे पाठ

पुणे - गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून लोकसभेपासून ते पुणे महापालिकेपर्यंतच्या निवडणुकांचे वातावरण होते. त्यामुळे राज्यातील सर्वच पक्षातील नेते गणेशोत्सवात मानाच्या गणपतीसह आपापल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मंडळांना भेटी देण्यासाठी येत होते. पण यंदा हा उत्साह दिसून आला नाही..पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाठ फिरवली. तर काही नेत्यांना संपर्क साधूनही त्यांनी मंडळांना भेटी देण्याचे टाळले आहे. आता निवडणुका नसल्याने नेत्यांनी आम्हाला प्रतिसाद दिला नाही, अशी भावना कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.गणेशोत्सवात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नतीन नबीन यांनी मानाचा पहिला ग्रामदैवत कसबा गणपती, दगडूशेठ हलवाई गणपती, साने गुरुजी तरुण मंडळ आणि साई मित्र मंडळ यांना भेटी दिल्या. त्याचप्रमाणे राज्य मंत्रिमंडळातील चंद्रशेखर बावनकुळे, चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे, शंभुराम देसाई, भरत गोगावले, केंद्रीय मंत्री राम मोहन रेड्डी, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दाणवे आदी नेत्यांनी पुण्यातील मंडळांना भेटी दिल्या..गणेशोत्सव हा राजकीय नेत्यांसाठी कार्यकर्त्यांशी थेट संपर्क साधण्याचे मोठे माध्यम मानले जाते. निवडणुकांच्या काळात मंडळांच्या भेटींचा धडाका लावला जातो. पण यंदा नेत्यांमध्ये हा उत्साह दिसून आलेला नाही. तसेच स्थानिक राजकारणामुळे महत्त्वाच्या मंडळांना प्रमुख नेत्यांनी भेट दिली नसल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले..निमंत्रणांना प्रतिसाद नाहीउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाल्याने पुण्यातील अनेक मंडळांनी अजित पवार यांना आदरांजली अर्पण करणारे देखावे उभारले होते. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अन्य नेत्यांनी मंडळांना भेट द्यावी अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांना होती. पण ते आलेच नाहीत. त्याच प्रमाणे पार्थ पवार, जय पवार हे देखील गणेशोत्सवात पुण्यात आले नाहीत..एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुण्यातील डझनभर मंडळांना भेटी दिल्या. त्यानंतर ते गणेशोत्सवाच्या काळात पुण्यात येत होते. यंदा राज्याच्या दोन्हीही उपमुख्यमंत्र्यांनी पुण्याच्या गणेशोत्सवाकडे पाठ फिरवली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरीलधर मोहोळ हे गणेशोत्सवाच्या काळात पुण्यातच होते. त्यांनी मंडळात आरतीसाठी यावे यासाठी भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी संपर्क साधाला होता. पण ते निवडक मंडळांशिवाय अन्य ठिकाणी गेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.