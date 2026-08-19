पुणे

Pune: पुण्यात गणेशोत्सवात स्पीकर निर्बंधांवर मंडळांचा आक्षेप! त्रास होणाऱ्यांना मंडळ पैसे द्यायला तयार, कार्यकर्त्यांची आक्रमक भूमिका

Pune Ganeshotsav Row: पुण्यात गणेशोत्सवाआधीच ‘साउंड’चा वाद चिघळला आहे. गणेश मंडळं विरुद्ध पोलीस प्रशासन असं चित्र उभं राहिलं आहे. गणेश मंडळांनी पोलिसांना थेट सवाल केला आहे.
Pune Ganeshotsav Sound Restrictions Trigger Fresh Clash Between Mandals and Police

Pune Ganeshotsav: Sound Restrictions Trigger Fresh Clash Between Mandals and Police

ESakal

Vrushal Karmarkar
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पुण्याचा प्रतिष्ठित गणेशोत्सव शहराच्या संस्कृती, परंपरा आणि सामाजिक एकतेच्या भावनेत खोलवर रुजलेला आहे, जो दरवर्षी देशभरातून लक्ष वेधून घेतो. उत्सवाची तयारी सुरू असताना जलसंपदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आयोजक आणि भक्तांना, लाऊडस्पीकर वापरावरील निर्धारित निर्बंधांचे पालन करूनच उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र गणेशोत्सवाला अजून काही दिवस बाकी असले तरी पुण्यात स्पीकर निर्बंधांवर गणेश मंडळांनी आक्षेप नोंदवत थेट पोलीस प्रशासनावर बोट दाखवलं आहे.

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