Pune: पुण्यात गणेशोत्सवात स्पीकर निर्बंधांवर मंडळांचा आक्षेप! त्रास होणाऱ्यांना मंडळ पैसे द्यायला तयार, कार्यकर्त्यांची आक्रमक भूमिका

पुण्याचा प्रतिष्ठित गणेशोत्सव शहराच्या संस्कृती, परंपरा आणि सामाजिक एकतेच्या भावनेत खोलवर रुजलेला आहे, जो दरवर्षी देशभरातून लक्ष वेधून घेतो. उत्सवाची तयारी सुरू असताना जलसंपदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आयोजक आणि भक्तांना, लाऊडस्पीकर वापरावरील निर्धारित निर्बंधांचे पालन करूनच उत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र गणेशोत्सवाला अजून काही दिवस बाकी असले तरी पुण्यात स्पीकर निर्बंधांवर गणेश मंडळांनी आक्षेप नोंदवत थेट पोलीस प्रशासनावर बोट दाखवलं आहे. .पोलिसांकडून येणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या काळात लावणाऱ्या साउंडवर निर्बंध लावल्याचा आरोप पुण्यातील गणेश मंडळांकडून करण्यात आला आहे. पोलिसांना वर्षभर कुठले ही सण आणि दिवस दिसत नाहीत फक्त गणेशोत्सव आला की नवीन वर्ष नवीन नियमावली जाहीर केली जाते. आमच्यावर निर्बंध लावू नका, कार्यकर्त्याला सगळं माहिती असतं. अधिकारी येतात, अधिकारी जातात. कार्यकर्त्याला सिव्हिक सेन्स शिकवू नका, अशी भूमिका सुद्धा गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे. प्रत्येक मंडळात ढोल ताशा लावता येईल एवढी पथकं शहरात उपलब्ध नाहीत. तसेच त्यांचे पैसे मोठ्या मंडळांना परवडतात छोट्या मंडळांना नाही, असं त्यांनी सांगितले आहे. .Manchar News : उत्कृष्ट सेवा पदकाने मंचरचे पोलीस हवालदार अमोल निघोट यांचा गौरव; केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सन्मान.प्लाझ्मा साउंडला आमचा सुद्धा विरोध आहे. पण पर्यावरणप्रेमींनी फक्त गणेशोत्सवात दिसतो का? असा सवाल पण यावेळी विचारण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितलं की, पोलिसांकडून मंडळावर दबाव आणला जातो. डीजेच्या तक्रारी या अवघ्या एक टक्का असतात. बाकीचे लोकं सगळे रस्त्यावर असतात. ज्यांना याचा त्रास होतो. त्यांना मंडळ पैसे द्यायला तयार आहे. त्यांनी पिकनिक करून या, एक दिवसाची पिकनिक करून या. किती रस्त्यांना हा त्रास आहे गल्ली बोळात राहणाऱ्या लोकांना याचा त्रास नाही, निर्बंधांचा अतिरेक होत आहे, असं मत पुण्यातील गणेश मंडळाच्या एका प्रतिनिधीने व्यक्त केलं आहे..Rural Leadership Boost: राष्ट्रीय सरपंच संसदेच्या आंबेगाव तालुका अध्यक्षपदी रवींद्र वळसे पाटील; ग्रामविकासाला नवी दिशा देण्याचा निर्धार.याआधी गिरीश महाजन म्हणाले होते की, लाऊडस्पीकर वापरावरील निर्बंध पोलिसांनी लादलेले नसून ते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांवर आधारित आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकाचे हित लक्षात घेऊन हा सण साजरा केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियम घालून दिले असल्याने आवाजाची निर्धारित मर्यादा पाळणे महत्त्वाचे आहे. पुण्यातील गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून तो एका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरेत विकसित झाला आहे. आयोजकांनी, उत्सवांमुळे रहिवाशांना कोणताही त्रास होणार नाही याची खात्री करावी आणि उत्सवाचे स्वरूप व भव्यता कायम ठेवावी, असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.