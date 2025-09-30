Nilesh Ghaywal: पुण्याचा डॉन इंग्लंड-स्वित्झर्लंडमध्ये साम्राज्य? मारणेशी दोस्ती अन् कॉमर्सचा विद्यार्थी बनला गुन्हेगारीचा बादशाह

पुणे

निलेश बन्सिलाल घायवळ वय 45, मूळचा सोनेगाव (अहमदनगर) येथील रहिवासी, गेल्या 20 वर्षांपासून पुण्याच्या कोथरुड परिसरात दहशत माजवत आहे. पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वात विश्वास आंदेकर आणि घायवळ टोळीची दहशत होती. निलेश घायवळ शार्पशूटर म्हणून ओळखला जातो. त्याच्यावर 23 ते 24 गुन्हे नोंदले आहेत. सुरुवातीला तो गजा मारणेच्या टोळीत गुंड म्हणून काम करत होता. एम कॉमपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या निलेशची सुतरावाडीत मोठी दहशत होती.

