Nilesh Ghaywal: पुण्याचा डॉन इंग्लंड-स्वित्झर्लंडमध्ये साम्राज्य? मारणेशी दोस्ती अन् कॉमर्सचा विद्यार्थी बनला गुन्हेगारीचा बादशाह

निलेश बन्सिलाल घायवळ वय 45, मूळचा सोनेगाव (अहमदनगर) येथील रहिवासी, गेल्या 20 वर्षांपासून पुण्याच्या कोथरुड परिसरात दहशत माजवत आहे. पुण्यातील गुन्हेगारी विश्वात विश्वास आंदेकर आणि घायवळ टोळीची दहशत होती. निलेश घायवळ शार्पशूटर म्हणून ओळखला जातो. त्याच्यावर 23 ते 24 गुन्हे नोंदले आहेत. सुरुवातीला तो गजा मारणेच्या टोळीत गुंड म्हणून काम करत होता. एम कॉमपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या निलेशची सुतरावाडीत मोठी दहशत होती..शिक्षणासाठी पुण्यातनिलेश घायवळ पुण्यात शिक्षणासाठी आला होता, पण त्याची ओळख गजा मारणेसोबत झाली. दोघांनी एकत्रितपणे खून केला आणि सात वर्षांची शिक्षा भोगली. बाहेर आल्यानंतर त्यांच्यात आर्थिक आणि वर्चस्वावरून तणाव वाढला..मारणे टोळीकडून दोन वेळा घायवळवर हल्लागजा मारणेशी तणाव वाढल्यावर मारणे टोळीकडून दोन वेळा घायवळवर हल्ला झाला, ज्यावर घायवळ टोळीने देखील प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर मारणे टोळी विरोधात स्वतःच वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी निलेशने स्वतःची टोळी उभी केली. त्याने गुंड सचिन कुडलेची फिल्मी स्टाईलमध्ये हत्या केली आणि घायवळसोबत 26 जणांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई झाली. 2023 मध्ये तो तुरुंगातून बाहेर आला..Nilesh Ghaiwal : निलेश घायवळ स्विर्झलंडमध्ये; ९० दिवसांचा मिळवला व्हिसा.घायवळ टोळीकडून एका तरुणावर गोळीबारदरम्यान काही दिवसांपूर्वी किरकोळ वादातून घायवळ टोळीकडून एका तरुणावर गोळीबार झाला होता. या प्रकरणात फरार झालेला निलेश घायवळ स्वित्झर्लंडला पळून गेला. आधी तो लंडनमध्ये लपला असल्याची चर्चा होती. पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याने 90 दिवसांचा व्हिसा मिळवला होता, तसेच अहिल्यानगर पोलिसांकडून तत्काळ पारपत्रही मिळवले होते..पोलिसांनी 'लूक आऊट' नोटीस जारीघायवळला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी 'लूक आऊट' नोटीस जारी केली. घायवळवर पुणे शहरातील विविध पोलिस ठाण्यात गंभीर गुन्हे नोंदले आहेत. पोलिस रेकॉर्डनुसार त्याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, वसुली, बेकायदा शस्त्रसाठा आणि मारामारीसह 12 ते 24 गुन्हे आहेत..पुण्यात अनेक गँगवॉर घडले2009 मध्ये मारणे टोळीशी वैमनस्य वाढल्यामुळे पुण्यात अनेक गँगवॉर घडले. जामीन मिळाल्यानंतर तो तुरुंगाबाहेर आला, पण 2023 पर्यंत विविध गुन्ह्यांमुळे पुन्हा अडकला. त्याच्या टोळीने कोथरुडमधील शेकडो गुंडांना सांभाळले आणि परिसरात दहशत कायम ठेवण्यासाठी दरवर्षी नवीन गुन्हे घडवले जातात..लंडन साम्राज्यनिलेशने लंडनमध्ये स्वतःच साम्राज्य उभे केले आहे, असे पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी सांगितले होते. लंडनमध्ये त्याचं घर आणि मुलाचं हायफाय शाळेत अडमिशन आहे. पुण्यातील संपत्तीच्या शोधात असताना पोलिसांना त्याचे लंडनमधील साम्राज्य आढळले..खंडणी, अपहरण, खून आणि दहशत अशा गुन्ह्यातून मिळवलेल्या काळ्या पैशाने त्याने लंडनमध्ये मोठी संपत्ती जमवली आहे. पण, 2001 पासून गंभीर गुन्हे दाखल असतानाही त्याला पासपोर्ट कसा मिळाला? कोणत्या मदतीने त्याने आंतरराष्ट्रीय पळाव करणे शक्य केले? ही माहिती अजून समोर यायची आहे..Nilesh Ghaiwal: कुख्यात गुंड निलेश घायवळने 'पासपोर्ट'साठी दिला अहिल्यानगरचा पत्ता; पोलिस येणार अडचणीत.