Nilesh Ghaywal Case : कोथरूड गोळीबार प्रकरणातील गुंड नीलेश घायवळचे पारपत्र रद्द

पुणे : कोथरूड गोळीबार प्रकरणात परदेशात पसार झालेला कुख्यात गुंड नीलेश घायवळचे पारपत्र पारपत्र कार्यालयाने रद्द केले आहे. घायवळने अहिल्यानगरमधील ग्रामीण भागातून बनावट कागदपत्रे सादर करून पारपत्र मिळवले होते..पुणे पोलिसांनी घायवळचे याचे पारपत्र रद्द करण्यासाठी पारपत्र कार्यालयाला पत्र दिले होते. त्यानंतर पारपत्र कार्यालयाने त्याचे पारपत्र रद्द केले, अशी माहिती परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली. १७ सप्टेंबर रोजी घायवळ टोळीतील गुंडांनी कोथरूड भागातील एका तरुणावर गोळीबार केला होता, तसेच एका तरुणावर कोयत्याने वार करून दहशत माजविली होती. या प्रकरणात घायवळ टोळीतील गुंडांना अटक केली होती. या प्रकरणी घायवळ, त्याचा भाऊ सचिन यांच्यासह साथीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये कारवाई केली आहे..या गुन्ह्यात पोलिसांनी घायवळचा शोध घेतला असता तो बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पारपत्र काढत युरोपात पसार झाल्याची माहिती तपासात मिळाली होती. तसेच घायवळचा मुलगा लंडनमध्ये शिक्षण घेत असल्याची माहिती तपासात मिळाली आहे. घायवळचे पारपत्र रद्द करण्यासाठी पुणे पोलिसांनी पारपत्र कार्यालयाला पत्र दिले होते. त्यानंतर पारपत्र कार्यालयाने गुरुवारी त्याचे पारपत्र रद्द केले. घायवळने 'घायवळ' ऐवजी 'गयावळ' या नावाने पारपत्र काढले आहे..Yavatmal Crime: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी वाळू व्यावसायिकाची हत्या; वाळू उचल सीमेचा वाद, यवतमाळ जिल्ह्यातील घटना.घायवळचा भाऊ सचिन हा 'मकोका' कारवाईनंतर पसार झाला असून, त्याचाही ठावठिकाणा लागलेला नाही. सचिन हा शाळेत क्रीडा शिक्षक आहे. घायवळ, त्याचा भाऊ सचिन यांच्यासह साथीदारांविरुद्ध एका महिला व्यावसायिकाला धमकावून ४४ लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याप्रकरणी वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तसेच एका बांधकाम व्यावसायिकाला धमकावून दहा सदनिका बळकाविल्याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घायवळ याच्याविरुद्ध आतापर्यंत सात गुन्हे दाखल झाले आहेत..