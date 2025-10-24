पुणे

Nilesh Ghaywal Case : कोथरूड गोळीबार प्रकरणातील गुंड नीलेश घायवळचे पारपत्र रद्द

Pune Crime News : कोथरूड गोळीबार प्रकरणानंतर परदेशात पसार झालेल्या कुख्यात गुंड नीलेश घायवळचे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेले पारपत्र पुणे पोलिसांनी पाठपुरावा केल्याने रद्द करण्यात आले.
Fugitive Gangster Nilesh Ghaywal's Passport Cancelled After Fleeing Pune's Kothrud Firing Case

Updated on

पुणे : कोथरूड गोळीबार प्रकरणात परदेशात पसार झालेला कुख्यात गुंड नीलेश घायवळचे पारपत्र पारपत्र कार्यालयाने रद्द केले आहे. घायवळने अहिल्यानगरमधील ग्रामीण भागातून बनावट कागदपत्रे सादर करून पारपत्र मिळवले होते.

