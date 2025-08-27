पुणे

Pune Ganpati 2025 : महापालिकेचे यंदाही पर्यावरणपूरक उपक्रम; मूर्तिदान संकल्पना, खतनिर्मिती अन् शाडूमातीच्या पुनर्वापरावर भर

PMC Update : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिका २४१ मूर्तिदान केंद्र, कृत्रिम विसर्जन टाक्या आणि शाडूमाती पुनर्वापर उपक्रमांसह पर्यावरणपूरक सणासाठी सज्ज झाली आहे.
Updated on

पुणे : वैभवशाली गणेशोत्सवास उद्यापासून (ता. २७) सुरुवात होत आहे. या भक्तिमय वातावरणात नागरिकांना स्वच्छता, सुरक्षा आणि गणपती विसर्जनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका सज्ज झाली आहे. मूर्तिदान संकल्पना, निर्माल्य संकलनातून खतनिर्मिती, शाडूमातीचा पुनर्वापर या उपक्रमांवर यंदाही महापालिकेचा भर आहे. विसर्जन घाट, कृत्रिम हौद व लोखंडी टाक्यांची सोय अधिक प्रभावी केली आहे.

