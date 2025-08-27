Pune Ganpati 2025 : महापालिकेचे यंदाही पर्यावरणपूरक उपक्रम; मूर्तिदान संकल्पना, खतनिर्मिती अन् शाडूमातीच्या पुनर्वापरावर भर

पुणे : वैभवशाली गणेशोत्सवास उद्यापासून (ता. २७) सुरुवात होत आहे. या भक्तिमय वातावरणात नागरिकांना स्वच्छता, सुरक्षा आणि गणपती विसर्जनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका सज्ज झाली आहे. मूर्तिदान संकल्पना, निर्माल्य संकलनातून खतनिर्मिती, शाडूमातीचा पुनर्वापर या उपक्रमांवर यंदाही महापालिकेचा भर आहे. विसर्जन घाट, कृत्रिम हौद व लोखंडी टाक्यांची सोय अधिक प्रभावी केली आहे..गेल्या वर्षी पुणेकरांनी एक लाख ७६ हजार ६७ मूर्तिदान करून पालिकेला दिल्या होत्या. यंदा या संकल्पनेला अधिक बळ देत २४१ ठिकाणी मूर्तीदान केंद्र उभारले आहेत. विसर्जनासाठी पुरेशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी एकाच घाटावर गर्दी न करता पर्यावरणपूरक पद्धतीने विसर्जन करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त संदीप कदम यांनी केले आहे..विसर्जनासाठी वाढवली सोयन्यायालयाने पाच फुटांपेक्षा कमी आकाराच्या गणेशमूर्ती कृत्रिम हौदातच विसर्जित करण्याचे आदेश दिल्याने महापालिकेने यंदा विसर्जनासाठी लोखंडी टाक्यांची संख्याही वाढवली आहे.१५ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ३८ बांधकाम केलेले विसर्जन हौद बांधले आहेत. २८१ ठिकाणी ६४८ लोखंडी टाक्या उपलब्ध केल्या आहेत.नदीकाठावर ३२८ निर्माल्य संकलन कंटेनर उपलब्ध करून दिले आहेत..नागरिकांच्या सहभागाची गरजमहापालिकेने केलेल्या या तयारीमुळे उत्सवाच्या काळात प्रदूषणावर आळा घालता येईल. यासाठी नागरिकांचा सहभाग अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.खतनिर्मिती करणारगणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणावर निर्माल्य नदीत टाकले जाते. त्यामुळे प्रदूषण वाढते. मात्र गेल्यावर्षी महापालिकेने या निर्माल्याचे वेगळे संकलन करून तब्बल ७०६ टन निर्माल्याचे सेंद्रिय खत पाषाण तलाव परिसरात तयार केले होते. यंदाही याच पद्धतीने खतनिर्मितीचा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, नागरिकांनी निर्माल्य नदीत न टाकता दिलेल्या कंटेनरमध्ये जमा करावे, असे आवाहन केले आहे..शाडूमाती पुनर्वापरशाडूमातीचा पुनर्वापर करण्याच्या दिशेने महापालिकेने पाऊल उचलले आहे. यंदा ४६ शाडूमाती संकलन केंद्रे उभारली आहेत. या ठिकाणी जमा झालेली माती व मूर्ती पुन्हा मूर्तीकारांना परत दिली जाणार आहे. विसर्जन घाटांवर स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून या उपक्रमाची जनजागृती केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.