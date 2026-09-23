Ganpati Visarjan Police Bandobast : विसर्जन सोहळ्यासाठी दहा हजार पोलिसांचा बंदोबस्त; दोन हजार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर

पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणूक सोहळ्यासाठी पुणे पोलिसांकडून तब्बल दहा हजार पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. विसर्जन मिरवणुकीवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानावर आधारित सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर राहणार असून, मिरवणुकीदरम्यान उच्च क्षमतेच्या ध्वनिक्षेपक यंत्रणेचा वापर करणे किंवा निर्धारित ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली..गणेश विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात शुक्रवारी (ता. २६) महात्मा फुले मंडईतील लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्याजवळून होणार आहे. विसर्जन मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख रस्ते आणि चौकांमध्ये मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्ता, केळकर रस्ता, कुमठेकर रस्ता यांसह प्रमुख विसर्जन मार्गांवर पोलिसांची पथके तैनात राहणार आहेत..पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, सहपोलिस आयुक्त संजय दराडे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, राजेश बनसोडे, तेजस्वी सातपुते आणि संजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आले आहे. विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावर तब्बल दोन हजार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.गर्दीचे नियंत्रण, संशयास्पद हालचाली तसेच अनुचित प्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रमुख चौकांमध्ये निरीक्षण मनोरे उभारण्यात येणार आहेत. या कॅमेऱ्यांचे मुख्य नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात आले असून, मिरवणुकीतील प्रत्येक महत्त्वाच्या घडामोडीवर नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवले जाणार आहे..बेलबाग चौक, अलका चित्रपटगृहाजवळील लोकमान्य टिळक चौक, खंडोजीबाबा चौक, देशभक्त केशवराव जेधे चौक आणि स. प. महाविद्यालय चौक या प्रमुख ठिकाणी पोलिस मदत केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत.गर्दीमध्ये होणाऱ्या चोरी, छेडछाड तसेच अन्य अनुचित प्रकारांना आळा घालण्यासाठी साध्या वेशातील पोलिसांची पथके तैनात करण्यात येणार आहेत.याशिवाय गृहरक्षक दलाचे जवान आणि राज्य राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्याही बंदोबस्तासाठी तैनात राहणार आहेत. मिरवणुकीतील ध्वनिपातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष यंत्रणाही कार्यरत राहणार आहे. त्यामुळे गणेश मंडळांनी ध्वनिव्यवस्थेबाबत निर्धारित नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..‘लेझर लाईट’चा वापर न करण्याचे आदेश -विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या गणेश मंडळांनी प्रखर लेझर लाईटचा वापर करू नये, असे आदेश सहपोलिस आयुक्त संजय दराडे यांनी दिले आहेत. मिरवणुकीदरम्यान लेझरचा वापर केल्यामुळे नागरिकांच्या तसेच वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे आणि पोलिसांनी घालून दिलेल्या नियमांचे मंडळांनी काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..रुग्णवाहिका, अग्निशामक दलासाठी स्वतंत्र मार्ग -विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी होणार असल्याने वाहतूक व्यवस्थेसाठी पोलिसांकडून विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. मिरवणूक सुरू असताना शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्याबरोबरच आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका, अग्निशामक दलाचे बंब आणि पोलिसांची वाहने तातडीने घटनास्थळी पोहोचू शकतील, यासाठी स्वतंत्र मार्गाची व्यवस्था करण्यात आली आहे..गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील सराईत गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. विसर्जन सोहळा शांततेत आणि सुरळीत पार पडावा, यासाठी पोलिस बंदोबस्ताची आखणी करण्यात आली आहे. गर्दीच्या ठिकाणी साध्या वेशातील पोलिसांची पथके तैनात करण्यात आली असून, संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. नागरिक, गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवकांनी विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान पोलिसांना सहकार्य करावे. मिरवणूक शांततेत आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्वांनी नियमांचे पालन करावे.- अमितेशकुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.