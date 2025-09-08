Pune Viral : पुण्यात गणपती विसर्जनाला पैशांचा पाऊस; पाचशे, शंभरच्या नोटांचा खच, पैसे उचलायला भाविकांची झुंबड उडाली अन् पुढे जे झालं...

Pune Ganpati Visarjan News : गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या टप्प्यातील विसर्जन मिरवणुकीने पुणे शहरात वेगळेच वातावरण बनले होते. पण यंदा एका अनोख्या प्रकाराने सर्वांनाच थक्क केले. लक्ष्मी रोड, टिळक रोड, आणि जंगली महाराज रोडसारख्या प्रमुख मार्गांवर पाचशे, दोनशे, शंभर रुपयांच्या नोटा आणि डॉलरचा 'पाऊस' पडला.हे तर गणेश मंडळांनी वापरलेल्या 'पेपर ब्लास्ट' या नव्या युक्तीमुळे उधळलेले कागदी नोटांचे खेळ. रस्त्यांवर नोटांचा खच पडल्याने भाविकांचे डोळे चमकले आणि नोटा उचलण्यासाठी झुंबड उडवली, तर काहींनी हसून नोटा परत टाकल्या. "हा काय चमत्कार आहे?" असा प्रश्न मनात आला..Video : 80 वर्षांपूर्वी कसं व्हायचं लालबागच्या राजाचं विसर्जन? सुभाषबाबूंच्या रुपातला बाप्पा अन् ब्रिटिशांच्या नाकावर टिच्चून....गणेशोत्सवात पर्यावरणपूरक सजावट आणि शांततापूर्ण विसर्जनावर भर देण्यात आला असताना, या 'पेपर ब्लास्ट'ने नव्या चर्चेला उधाण आले. पुण्यातील बहुतांश मंडळांनी पन्नास, वीस आणि दहा रुपयांच्या हुबेहूब नोटाही उधळल्या. खऱ्या भासणाऱ्या या कागदांमुळे भाविकांमध्ये उत्साहाची लहर उसळली. एका भाविकाने सांगितले, "रस्त्यावर नोटा पडताच मी धावलो, पण हातात धरून समजले की या तर खेळण्यातल्या नोटा आहे. गणपती बाप्पाने मजा केली!" दुसरीकडे काही ठिकाणी ही झुंबड दुर्घटनेला आमंत्रण देऊ शकते अशी चिंता व्यक्त झाली. गर्दीच्या ठिकाणी असा प्रकार घडल्याने अनुचित घटना घडण्याची भीतीही काही नागरिकांनी बोलून दाखवली..Elephant Video : हाथी राजा किधर चले! हत्तीच्या गोंडस पिल्लूने जिंकली लाखो मने, क्यूट व्हिडिओ व्हायरल.मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले, "हा फक्त मनोरंजनाचा भाग आहे. विसर्जनाला रंग चढावा म्हणून केले. मात्र सामाजिक कार्यकर्ते यावर नाराज आहेत. रस्त्यांवर पडलेल्या या कागदी कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करत असताना असा कचरा वाढवणे चुकीचे आहे असे पर्यावरण तज्ज्ञ नीलेश कांबळे यांनी सांगितले. पुणे पोलिसांनीही मंडळांना आवाहन केले आहे की असे प्रकार टाळावेत आणि मिरवणुकीत शिस्त राखावी. भविष्यात जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.या अनोख्या प्रकाराने सोशल मीडियावरही खळबळ उडाली. #नोटांचापाऊस आणि #गणेशविसर्जन या हॅशटॅग्सने ट्रेंड सुरू झाला..FAQs 1. What was the paper notes rain during Pune Ganpati Visarjan 2025? / पुण्यातील गणपती विसर्जन २०२५ मध्ये कागदी नोटांचा पाऊस काय होता?गणेश मंडळांनी 'पेपर ब्लास्ट' या युक्तीने खेळण्याच्या पण खऱ्या भासणाऱ्या पाचशे, दोनशे, शंभर रुपयांच्या नोटा आणि डॉलर उधळले, ज्यामुळे रस्त्यांवर नोटांचा खच पडला आणि भाविकांना आनंद मिळाला.2. Which roads saw the maximum notes shower in Pune? / पुण्यात कोणत्या रस्त्यांवर सर्वाधिक नोटा उधळल्या गेल्या?लक्ष्मी रोड, टिळक रोड, मध्यवर्ती पेठा आणि जंगली महाराज रोडवर बहुतांश मंडळांनी हा प्रकार केला, ज्यामुळे त्या भागात नोटांचा मोठा खच दिसून आला.3. Was this notes rain real money or fake? / हा नोटांचा पाऊस खरा पैसा होता की बनावट?नाही, हे सर्व खेळण्याच्या कागदी नोटा होत्या ज्या खऱ्या वाटतात, मनोरंजनासाठी उधळल्या गेल्या, पण उचलणाऱ्यांना समजल्यानंतर हास्याचा विषय झाला.4. What are the environmental concerns with paper blast? / पेपर ब्लास्टमुळे पर्यावरणीय चिंता काय आहेत?रस्त्यांवर पडलेल्या कागदी कचऱ्यामुळे प्रदूषण वाढते, म्हणून पर्यावरण कार्यकर्ते नीलेश कांबळे यांनी योग्य विल्हेवाट लावण्याची मागणी केली आहे.5. What did police say about such activities? / अशा प्रकारांबाबत पोलिस काय म्हणाले?पुणे पोलिसांनी मंडळांना असे प्रकार टाळण्याचे आणि मिरवणुकीत शिस्त राखण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून दुर्घटना टाळता येतील आणि उत्सव शांततेने साजरा होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.