Pune Viral : पुण्यात गणपती विसर्जनाला पैशांचा पाऊस; पाचशे, शंभरच्या नोटांचा खच, पैसे उचलायला भाविकांची झुंबड उडाली अन् पुढे जे झालं...

Pune Ganesh Visarjan Fake Note Dollar Shower Paper Blast : पुण्याच्या गणेश विसर्जनात 'नोटा आणि डॉलरचा अनोखा पाऊस पडला, ज्याने लक्ष्मी रोडसह प्रमुख मार्गांवर नोटांचा खच पडल्याने झुंबड उडाली
Saisimran Ghashi
Pune Ganpati Visarjan News : गणेशोत्सवाच्या शेवटच्या टप्प्यातील विसर्जन मिरवणुकीने पुणे शहरात वेगळेच वातावरण बनले होते. पण यंदा एका अनोख्या प्रकाराने सर्वांनाच थक्क केले. लक्ष्मी रोड, टिळक रोड, आणि जंगली महाराज रोडसारख्या प्रमुख मार्गांवर पाचशे, दोनशे, शंभर रुपयांच्या नोटा आणि डॉलरचा 'पाऊस' पडला

