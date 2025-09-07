Pune Ganpati Visarjan 2025 : पुण्यातील विसर्जन मिरवणुकीचा ३४ तासांचा विक्रम; पोलिसांचे नियोजन फसले

पुणे : ‘‘ पुण्यातील विसर्जन मिरवणूक लवकर संपविणार, प्रमुख मंडळांना ठरवून दिलेली वेळ पाळणार, पथकाच्या संख्येवर मर्यादा असे नियोजन करून मिरवणूक कमी वेळेत संपविणार असा निर्धार पोलिसांनी केला होता. पण नेमकेच परिस्थिती विसर्जन मिरवणुकीत दिसून आली. मानाचे गणपतीचे वेळेत विसर्जन झाले. पण त्यानंतर प्रमुख मंडळांना दिलेले आश्वासन पाळण्यात पोलिस अपयशी ठरले. गर्दीवर, ढोल ताशा पथकांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले अपयशामुळे मिरवणूक मार्ग ठप्पच झाला. दुसऱ्या दिवशी (ता. ७) लक्ष्मी रस्त्यावरील मिरवणूक संपली, मात्र, टिळक रस्त्यावर सायंकाळपर्यंत शेकडो मंडळे रांगेत होती. त्यामुळे रात्री आठ वाजून गेले तरीही मिरवणूक राहिली. ३४ तास मिरवणूक सुरु राहिल्याने नको असलेला हा चुकीचा विक्रम पुणे शहराच्या नावावर नोंद झाला..पुण्याच्या वैभवशाली गणेशोत्सवाची सांगता दिमाखदार विसर्जन मिरवणुकीने होते. ही मिरवणूक पाहण्यासाठी देश, विदेशातून नागरिक पुण्यात येतात. विसर्जन मिरवणूक शांततेचे आणि लवकर संपावी यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरु होते. अखिल मंडई मंडळ, भाऊ रंगारी मंडळ यांनी विसर्जनाच्या वेळा बदलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मंडळांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. त्यावर तोडगा काढून पूर्वीप्रमाणेच विसर्जन मिरवणुकीचा क्रम राहील असे जाहीर करण्यात आले. सकाळी साडे नऊला मानाच्या गणपतीची विसर्जन मिरवणूक सुरु झाली, ती नियोजित वेळेत पूर्ण झाली..विलंबाची कारणे१ बेलबाग चौकात गोंधळलक्ष्मी रस्त्यावरील विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात बेलबाग चौकातून सुरु होते. शिवाजी रस्ता व लक्ष्मी रस्त्यावरील मंडळे या चौकातून टिळक चौकाकडे मार्गस्थ होतात. या प्रमुख चौकासाठी पोलिसांनी केलेले नियोजन फसले. अभूतपूर्व गर्दी, चेंगराचेंगरी, मंडळांमध्ये पुढे जाण्यासाठी असलेली स्पर्धा यामुळे चौकातील मिरवणूक सांयकाळी ठप्प होऊन पडली..२ गर्दीवर नियंत्रणाची यंत्रणा फेलउपनगरातील संपलेल्या मिरवणुका, मेट्रोची झालेली सुविधा यामुळे लक्ष्मी रस्त्यासह सर्वच रस्त्यांवर यंदा प्रचंड संख्येने नागरिक मिरवणूक बघण्यासाठी दाखल झाले. यापूर्वी या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी पोलिसांकडून यंत्रणा वापरली जात होती. पण यंदा प्रथमच हा अभाव दिसून आला. गर्दी रस्त्यावर आल्याने ढोल पथक, मंडळाने पुढे सरकरण्यासठी जागा मिळत नव्हती. तर काही ठिकाणी संपूर्ण रस्ता ढोल पथकांनी ताब्यात घेतल्याने नागरिकांना वाट मिळत नसल्याने चेंगराचेंगरीची स्थिती निर्माण झाली..३ विसर्जन मार्गावर हाणामाऱ्याविसर्जन मिरवणूक मार्गांवर गर्दीवर नियंत्रण करताना अभावाने पोलिसांचा हस्तक्षेप करीत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. त्यामुळे दोन मंडळांचे कार्यकर्ते, ढोल पथकांमध्ये, नागरिकांमध्ये जोरदार मारामाऱ्या, भांडणे होण्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. ही भांडणे सोडविण्यासाठी पोलिस उपस्थित नव्हते, पोलिस असले तरी त्यांना हुल्लडबाज जुमानत नव्हते. त्यामुळे मिरवणुका खोळंबल्या होत्या. विशेष म्हणजे टिळक चौकात पोलिसांच्या समोरच जोरदार भांडणे झाली, पण हस्तक्षेप केला नाही..४ मोठ्या मंडळांना सूटचौकांमध्ये स्थिर वादनाला परवानगी देणार नाही असे पोलिसांनी जाहीर केले होते. पण ही सूचना केवळ छोट्या मंडळांपुरतीच मर्यादित होती. मोठ्या मंडळांना त्यांच्या सोईप्रमाणे अनेक ठिकाणी वादन करून दिले जात होते. त्यांच्या पथकातही १५० पेक्षा जास्त वादक होते, ठिकठिकाणी आरतीही केली जात होती. छोट्या मंडळांना वादन करण्याची संधी दिली तरी अवघ्या काही मिनिटात त्यांना पिटाळून लावले जात होते..५ अनुभवी अधिकाऱ्यांची कमतरतायंदाच्या विसर्जन मिरवणुकीत अनुभवी व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवली. त्यामुळे विसर्जन मिरवणूक लांबिण्याचा विक्रम नोंदविण्यात आला. मंडळांमध्ये पडलेले अंतर कमी करणे, ढोल पथकांना पुढे जाण्याची सूचना देणे, हुल्लडबाजांवर आवर घालणे यासाठी पोलिसांचे फिरते पोलिस पथक मार्गावर क्वचितच दिसून आले. त्यामुळे मिरवणूक लांबली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.