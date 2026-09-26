Pune Ganpati Visarjan : मिरवणुकीत दादांची आठवण

पुणे - यंदाच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत ढोल-ताशांचा गजर होता, गणपती बाप्पांचा जयघोष होता; पण पुण्याच्या या जल्लोषात एक आवाज मात्र कायमचा हरवला होता. मिरवणुकीच्या प्रस्थानावेळी हमखास उपस्थित राहणारे, सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांमध्ये मिसळून बिनधास्त गप्पा मारणारे आणि नाश्ता आटोपून पुढच्या कार्यक्रमाकडे निघणारे अजितदादा पवार यंदा कुठेच दिसत नव्हते..दादांच्या अनुपस्थितीची ही जाणीव मिरवणुकीत पावलोपावली बोचत होती. कुठे रथावर त्यांचे छायाचित्र, कुठे एलईडी स्क्रीनवर त्यांच्या आठवणी आणि कुठे ध्वनिक्षेपकावर घुमणारा त्यांचा परिचित आवाज... दादा प्रत्यक्षात नव्हते, पण त्यांच्या आठवणींनी यंदाची विसर्जन मिरवणूक अक्षरशः भरून राहिली होती..पुण्याचा गणणेशोत्सवात अनेक मंडळांनी अजित पवार यांच्यावर देखावे उभारून त्यांना आदरांजली अर्पण केली होती. विसर्जन मिरवणुकीतही त्याचा प्रत्यय आला. नाना पेठेतील साखळीपीर तालिम संघाने ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार अभिवानद रथ’ मिरवणुकीसाठी तयार केला होता. यामध्ये अजित पवार यांचे हात वर केलेला पुतळा उभारण्यात आला होता..या रथाची आठवण जतन करण्यासाठी भाविकांनी मोबाईलमध्ये फोटो काढले. शहरात लक्ष्मी रस्ता, कुठमेठकर रस्त्यावर अजित पवार यांच्या स्मरणार्थ पोस्टर लावण्यात आले होते. तसेच अनेक मंडळांनी रथातील एलइडी स्क्रीनवर अजित पवार यांचे फोटो झकलवले तसेच त्यांच्या प्रसिद्ध भाषणाचा ऑडिओ लावला होता..राजकारण लइ वंगळयअजित पवार यांनी त्यांच्या एका भाषणात ‘राजकारण लइ वंगळय, तुम्ही धंदापाणी करा, मुलाबाळांना चांगल शिकव, निर्रव्यवसनी रहा’ असा सल्ला कार्यकर्त्यांना दिला होता. ही ऑडिटो क्लीप अनेक मंडळांनी मिरवणुकी वापरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.