Pune Ganpati Visarjan : आवाजाची मर्यादा ओलांडल्यास ढोल-ताशा पथकांवर होणार कारवाई; १२० ठिकाणी ध्वनिपातळीचे सातत्याने निरीक्षण

पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पुणे पोलिसांनी यंदा कठोर पावले उचलली आहेत. ध्वनिवर्धक यंत्रणांबरोबरच आता ढोल-ताशा पथकांच्या आवाजाचीही ‘डेसिबल’ पातळी तपासली जाणार आहे..ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या ढोल-ताशा पथकांवरही कायदेशीर कारवाई करून गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. विसर्जन मिरवणुकीच्या संपूर्ण मार्गावर तब्बल १२० ठिकाणी ध्वनिपातळीचे सातत्याने निरीक्षण केले जाणार असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी बुधवारी दिली.गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वीपासूनच ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न चर्चेत आहे. धार्मिक मिरवणुकांमध्ये होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयानेही दखल घेतली आहे. ध्वनिपातळीचे शास्त्रीय पद्धतीने मोजमाप करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी विसर्जन मिरवणुकीतील ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी यंदा अधिक कडक नियोजन केले आहे..यापूर्वी प्रामुख्याने ध्वनिवर्धक, स्पीकर किंवा अन्य ध्वनिव्यवस्थेमुळे होणाऱ्या आवाजावर पोलिसांचे लक्ष असायचे. मात्र, यंदा ढोल-ताशा पथकांच्या आवाजाचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने वादक असलेल्या पथकांनाही ध्वनिमर्यादेचे पालन करावे लागणार आहे. विसर्जन मिरवणुकीत मोठ्या प्रमाणावर नागरिक सहभागी होत असल्याने ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होतो. त्यामुळे मिरवणूक आयोजक, गणेश मंडळे आणि ढोल-ताशा पथकांनी ध्वनिमर्यादांचे पालन करावे, यासाठी पोलिसांकडून स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत..१२० ठिकाणी ध्वनिपातळीवर नजर -विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावर विविध ठिकाणी ध्वनिपातळी मोजण्यासाठी यंत्रणा तैनात करण्यात येणार आहे. मिरवणूक पुढे सरकत असताना वेगवेगळ्या ठिकाणी ध्वनिपातळीची नोंद घेतली जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी निर्धारित मर्यादेपेक्षा आवाज अधिक असल्याचे आढळल्यास पथकावर कारवाई केली जाणार आहे..चार ‘टॉप’, चार ‘बेस’ स्पीकरची परवानगी -विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या गणेश मंडळांच्या ध्वनिवर्धक यंत्रणांवरही पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे. मंडळांना चार ‘टॉप’ आणि चार ‘बेस’ स्पीकर वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या मर्यादेपेक्षा अधिक स्पीकर वापरल्याचे आढळल्यास संबंधित मंडळाची संपूर्ण ध्वनिवर्धक यंत्रणा जप्त करण्यात येणार असल्याचे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी स्पष्ट केले. प्लाझ्मा स्पीकर आणि मिड-प्रेशर स्पीकरच्या वापरावरील निर्बंधही कायम राहणार आहेत. तसेच ढोल-ताशा पथकांकडून वापरण्यात येणाऱ्या ‘टोल’ या वाद्याच्या वापरावरील बंदीचीही काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना केवळ सूचना देऊन सोडले जाणार नाही, तर परिस्थितीनुसार थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल..ढोल-ताशांच्या संख्येवर कोणतेही बंधन नाही -ढोल-ताशा पथकांमध्ये किती ढोल-ताशे असावेत किंवा पथकात किती वादक असावेत, यावर पोलिसांनी कोणतीही मर्यादा घातलेली नाही. त्यामुळे मोठ्या संख्येने वादक असलेल्या पथकांनाही विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होता येणार आहे. मात्र, पथकाचा एकत्रित आवाज निर्धारित डेसिबल मर्यादेत राहील, याची जबाबदारी पथकावर राहणार आहे. त्यामुळे पथकातील वादकांची संख्या अधिक असली तरी त्यातून निर्माण होणारा आवाज निर्धारित मर्यादेपेक्षा वाढणार नाही, याची दक्षता पथकांना घ्यावी लागणार आहे..आतापर्यंत २१ गुन्हे दाखल -गणेशोत्सवाच्या कालावधीत ध्वनिपातळीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आतापर्यंत गणेश मंडळांवर २१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवशी ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमभंगाविरोधातील कारवाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.