पुणे

Pune Ganpati Visarjan : आवाजाची मर्यादा ओलांडल्यास ढोल-ताशा पथकांवर होणार कारवाई; १२० ठिकाणी ध्वनिपातळीचे सातत्याने निरीक्षण

गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पुणे पोलिसांनी यंदा कठोर पावले उचलली आहेत.
dhol tasha sound

dhol tasha sound

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पुणे पोलिसांनी यंदा कठोर पावले उचलली आहेत. ध्वनिवर्धक यंत्रणांबरोबरच आता ढोल-ताशा पथकांच्या आवाजाचीही ‘डेसिबल’ पातळी तपासली जाणार आहे.

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