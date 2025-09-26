पाषाण : पाषाण-सुतारवाडी लिंक रस्ता परिसरात कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. अभिनव महाविद्यालयाचा संपूर्ण परिसर कचऱ्याने व्यापला असून, पावसामुळे कचरा कुजून परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने महापालिका प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे..रात्री-अपरात्री काही बेशिस्त नागरिक येथे कचरा आणून टाकतात. ज्यामुळे रस्त्यालगत कचऱ्याचा ढीग लागून दुर्गंधी पसरत आहे. याचा आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. या समस्येबाबत अनेकवेळा महापालिकेशी संपर्क साधण्यात आला, परंतु ठोस तोडगा निघत नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले. तर, सफाई केल्याच्या नंतर परत परिसरात कचरा टाकण्यात येत असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. महापालिका आणि नागरिक दोघांच्या निष्काळजीपणामुळे हा परिसर कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात बदलला आहे. .Pune Crime : वारजे माळवाडी पोलिसांची मोठी कारवाई, सराईत गुन्हेगाराला पिस्तुलासह अटक.कचरा व्यवस्थापन ही महापालिकेची जबाबदारी असली तरी एक जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाने स्वतःची भूमिका प्रामाणिकपणे निभावणेदेखील तेवढेच गरजेचे आहे. अभिनव महाविद्यालयाने यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, ‘स्थानिक नागरिक रात्री कचरा टाकून जातात. अनेकदा महापालिकेचेच कर्मचारी कचरा टाकताना आम्हाला दिसले आहेत. आम्ही नेहमी समन्वयाची भूमिका घेतली असून जुलै-२०२५ मध्येही या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे.’.अनेकदा तक्रार करूनही महापालिका तात्पुरती कारवाई करते. काही दिवसांनी पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे आम्ही आता कंटाळून तक्रार करणेच सोडून दिले आहे- संजय रामदास, स्थानिक नागरिकपाषाण-सुतारवाडी लिंक रस्ता परिसरात वेळोवेळी स्वच्छता मोहीम राबवली जाते. स्वच्छता झाल्यानंतर परत काही नागरिकांकडून कचरा टाकण्यात येतो. त्यांच्यावर कारवाई सुरू आहे. तसेच विद्युत विभागाच्या समन्वयाने येथे ‘सीसीटीव्ही’ बसविण्याचे नियोजन असून लवकरच त्यावर तोडगा निघेल. काही कचरा अभिनव महाविद्यालयाच्या आवारातही आढळला असून त्याबाबत महाविद्यालयाला पत्र दिले आहे.- विजय भोईर, सहआयुक्त, महापालिका.पाषाण-सुतारवाडी लिंक रस्ता परिसराची दोन दिवसांपूर्वीच स्वच्छता करण्यात आली होती. कोणीही कचरा टाकू नये, यासाठी गस्तीही वाढवली आहे. मात्र, काही नागरिक स्वच्छ मोहिमेला सहकार्य करत नाहीत. रात्री चोरून कचरा टाकतात. पुढील २४ तासांत हा भाग पुन्हा साफ करण्यात येईल.- शिवाजी गायकवाड, अधिकारी, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.