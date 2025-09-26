पुणे

Pune Pashan Garbage : पाषाण परिसराला कचऱ्याचा विळखा, दुर्गंधीमुळे आरोग्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर; उपाययोजनांची मागणी

Waste Management : पाषाण-सुतारवाडी लिंक रस्त्याजवळ कचऱ्याचा ढीग वाढत असून दुर्गंधी आणि आरोग्याच्या समस्यांनी परिसरातील नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
Pune Pashan Garbage

Pune Pashan Garbage

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाषाण : पाषाण-सुतारवाडी लिंक रस्ता परिसरात कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. अभिनव महाविद्यालयाचा संपूर्ण परिसर कचऱ्याने व्यापला असून, पावसामुळे कचरा कुजून परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आल्याने महापालिका प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे.

Loading content, please wait...
Pashan
waste
garbage news
Garbage Bins

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com