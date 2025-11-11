Pune News: कचरावेचक वस्ती अनुदानापासून वंचित; स्वच्छ संस्थेचा महापालिकेवर आरोप, सहा महिन्यांपासून पैसे मिळेनात

पुणे : महापालिकेकडून कचरावेचकांना मागील सहा महिन्यांपासून वस्ती अनुदान (स्लम सबसिडी) मिळाले नसल्याचा आरोप ‘स्वच्छ’ संस्थेने केला आहे. शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांपैकी चार क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील कचरावेचकांचे सहा महिन्यांचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही..तर, कचरावेचकांची माहिती वेळेत न आल्याने आणि त्याची पडताळणी न झाल्यामुळे अनुदानास विलंब झाल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने दिली. पुणे शहराला स्वच्छ ठेवण्यात महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कर्मचाऱ्यांइतकीच जबाबदारी ‘स्वच्छ’ संस्थेच्या शेकडो कचरावेचकांकडून पार पाडली जाते..शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीमध्ये ‘स्वच्छ’ संस्थेचे ९०७ कचरावेचक घरोघरी जाऊन कचरा संकलनाचे काम करतात. संबंधित कचरावेचकांना शहरातील वस्त्यांमधून एका घरातून ७० रुपये, तर उर्वरित परिसरातून ९० रुपये देणे बंधनकारक आहेत..प्रत्यक्षात वस्ती परिसरात कचरावेचकांना ७० रुपये मिळत नाहीत. ४० किंवा ५० रुपये दिले जातात किंवा तेही दिले जात नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेकडून कचरावेचकांना वस्ती अनुदानांतर्गत दरमहा घरटी २५ रुपये दिले जातात. त्यासंबंधीचा करार स्वच्छ संस्था व महापालिका यांच्यात झाला आहे. त्याद्वारे महापालिकेकडून तीन महिन्यांतून एकदा कचरावेचकांना हे अनुदान मिळते..‘माहिती वेळेत मिळाली नाही’जानेवारी ते मार्च हा अनुदानाचा पहिला हप्ता काही क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील कचरावेचकांना दिला आहे. सध्या चार क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील कचरावेचकांना अनुदानाचे दोन हप्ते देण्यात आलेले नाहीत..Dhule Municipal Corporation : धुळे महापालिकेचा मोठा निर्णय; कचरा संकलनासाठी वर्षाकाठी १८ कोटी ३२ लाखांचा खर्च मंजूर.कचरावेचकांनी त्यांच्या कामाबाबतची आवश्यक माहिती क्षेत्रीय कार्यालयास नियमित वेळेत भरून देणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात ही माहिती कार्यालयाकडे आलेली नाही आणि त्याची पडताळणीही झालेली नाही. त्यामुळे अनुदानास विलंब झाला आहे. संबंधित माहिती गोळा करून त्याची पडताळणी केल्यावर तत्काळ अनुदान दिले जाईल, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे आरोग्य निरीक्षक अनिल लोखंडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.