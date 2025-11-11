पुणे

Pune News: कचरावेचक वस्ती अनुदानापासून वंचित; स्वच्छ संस्थेचा महापालिकेवर आरोप, सहा महिन्यांपासून पैसे मिळेनात

Background of the Slum Subsidy Delay: पुण्यातील कचरावेचकांना सहा महिन्यांपासून वस्ती अनुदान मिळाले नाही, ‘स्वच्छ’ संस्थेने केला आरोप. महापालिकेने माहिती विलंब व पडताळणीमुळे अनुदान देण्यास उशीर केला.
Pune News

Pune News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेकडून कचरावेचकांना मागील सहा महिन्यांपासून वस्ती अनुदान (स्लम सबसिडी) मिळाले नसल्याचा आरोप ‘स्वच्छ’ संस्थेने केला आहे. शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांपैकी चार क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील कचरावेचकांचे सहा महिन्यांचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही.

Loading content, please wait...
pune
worker
Muncipal corporation
Payment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com