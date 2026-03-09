Pune Crime : पुण्यात संतापजनक प्रकार ! गो रक्षकांची ट्रक ड्रायव्हरला मारहाण, शिवीगाळ करत शेण खाऊ घातले, व्हिडिओ व्हायरल

Gau Rakshak Attack: पुणे जिल्ह्यातील खेड शिवापूर भागात स्वयंघोषित गो रक्षकांनी एका ट्रक ड्रायवरला क्रूर मारहाण करण्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. स्वयंघोषित गो रक्षकांनी म्हशी घेऊन जाणाऱ्या ट्रकला अडवून, ड्रायवरला बेदम मारहाण केली. एवढेच नाही, तर त्याला शेण खाऊ घालण्याचा किळसवाणा आणि संतापजनक प्रकार केला. मारहाणीदरम्यान धर्म आणि जातीवरून शिवीगाळ करण्यात आली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर आंबेगाव पोलिस ठाण्यात चार जणांविरुद्ध गन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी सांगितले की, स्वयंघोषित गोरक्षकांनी ६ मार्च रोजी म्हशींची वाहतूक करणाऱ्या ट्रक चालकाला आंबेगाव पोलिस ठाण्यात आणले. पडताळणीनंतर पोलिसांनी म्हशींची चुकीच्या पद्धतीने वाहतूक केल्याच्या आरोपाखाली प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल केला. तसेच, ट्रक चालकाने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी त्याच्यावर हल्ला केल्याच्या आरोपाखाली स्वयंघोषित गोरक्षकांविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला..मात्र,रविवारी पोलिसांना सोशल मीडियाव एक व्हिडिओ आढळला ज्यामध्ये "गोरक्षक" ट्रक चालकाच्या धर्माबद्दल अपमानास्पद भाष्य करताना, त्याला मारहाण करताना आणि त्याला शेण खाण्यास भाग पाडताना दिसत आहेत.पोलिसांनी सांगितले की ट्रक चालकाने त्याच्या तक्रारीत याचा उल्लेख केलेला नव्हता. .पण आता पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १९६ (वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे), २९९ (धार्मिक भावना दुखावणे), ३५२ (शांतता भंग करण्यासाठी जाणूनबुजून अपमान करणे), ११५ (२) (स्वेच्छेने दुखापत करणे), ३(५) अंतर्गत चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.आंबेगाव पोलिसांनी सांगितले की, याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे आणि आरोपींचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.