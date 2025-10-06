पुणे

Diwali Shopping : दिवाळी खरेदीसाठी बाजारपेठा फुलल्या; वस्त्र, दागिने, गृहसजावट वस्तूंच्या दुकानांमध्ये गर्दी

Pune Traffic : दिवाळी जवळ आल्याने पुणे शहरातील लक्ष्मी रस्ता, तुळशीबाग, एफसी रोडसह प्रमुख बाजारपेठांमध्ये रविवारी वस्त्र, दागिने आणि गृहसजावटीच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली असून, भाववाढ असूनही खरेदीचा उत्साह कायम आहे.
पुणे : दिवाळी जवळ आल्याने शहरात सणासुदीचा उत्साह वाढू लागला आहे. रविवारी सुटीचा दिवस असल्याने पुणे शहरातील, तसेच उपनगरांतील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. वस्त्र, दागिने आणि गृहसजावटीच्या वस्तू खरेदीसाठी दुकाने फुलून गेली आहेत.

