Pune Ganesh Visarjan 2025: विसर्जनासाठी महापालिकेची तयारी; प्रशासनाकडून विसर्जन घाट, टाक्या, स्वच्छता व सुरक्षिततेच्या उपाययोजना

पुणे : शहरातील गणेशोत्सव मोठ्या आनंदोत्साहात पार पडत आहे. विशेषतः घरगुती गणपती, गौरी-गणपती विसर्जनानंतर भाविकांची पावले गणेशोत्सवातील देखावे पाहण्यासाठी वळू लागली आहेत, तर दुसरीकडे शनिवारी (ता. ६) गणपती विसर्जनामध्ये कुठल्याही प्रकारची कमतरता राहू नये, यादृष्टीने महापालिकेकडून उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. विसर्जन घाट, पाण्याच्या टाक्या, विसर्जन मार्गावरील स्वच्छता, भाविकांसाठी स्वच्छतागृहांपासून नदीपात्रातील सुरक्षिततेसंदर्भातील उपाययोजना करण्यावर महापालिका प्रशासनाने भर दिला आहे. .गणेशोत्सव अखेरच्या टप्प्यात आल्याने भाविकांची देखावे पाहण्यासाठी लगबग सुरु आहे. तर, दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाकडून विसर्जनासाठीची व्यवस्था सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे. गणपती विसर्जनासाठी भाविक मोठ्या संख्येने मध्यवर्ती भागात येतात. त्यामुळे महापालिकेने भाविकांसाठी सर्व रस्त्यांवर स्वच्छतागृहांची व्यवस्था केली आहे. विसर्जन मिरवणूक मार्गावरील स्वच्छतेवर भर दिला जाणार आहे, तर विसर्जन घाटावरही मूर्ती विसर्जनापासून मूर्ती संकलन करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था केली आहे..महापालिकेचे आवाहननैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये मूर्ती विसर्जन करू नयेपर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्यास प्राधान्य द्यावेमूर्ती विसर्जनासाठी कृत्रीम हौदांची व्यवस्थामूर्ती दानासाठी महापालिकेकडून जनजागृतीवर भर.मानाच्या गणपतींचीविसर्जन व्यवस्थापतंगा घाट : कसबा गणपती मंडळ, तांबडी जोगेश्वरी मंडळ, गुरुजी तालीम गणपती मंडळपांचाळेश्वर घाट : तुळशीबाग गणपती, केसरीवाडा गणपती.स्वच्छतेची व्यवस्थासार्वजनिक ठिकाणे, रस्ते, मोकळ्या जागा, क्रॉनिक स्पॉट, नदीपात्र, नदीघाट, विसर्जन हौदांची ठिकाणे, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे परिसरात स्वच्छतेवर भर.विसर्जन मार्गावर स्वच्छतेसाठी आवश्यकतेनुसार कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीशहरातील सार्वजनिक व वस्ती पातळीवरील शौचालये मोफतपोर्टेबल स्वच्छतागृहे - २५८० (महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत).१५ क्षेत्रीय कार्यालयांनी केलेली व्यवस्था३८ बांधलेले हौद६४८ लोखंडी टाक्या(२८१ ठिकाणी)२४१ मूर्ती संकलन केंद्रे३२८ निर्माल्य कंटेनर/ कलश४६ शाडू मूर्ती संकलन केंद्र.विसर्जन गणपती मूर्तींची संख्या२५ हजार ४८२ बांधलेल्या हौदातील मूर्ती४५ हजार ९७३ संकलन केलेल्या मूर्ती१ लाख १६ हजार ९३५ लोखंडी टाक्यागणपती मूर्ती विसर्जन १ लाख८८ हजार ३९०.घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे मनुष्यबळकर्मचारी ७००अधिकारी २५०स्वच्छता कर्मचारी १२००.