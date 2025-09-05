पुणे

Pune Ganesh Visarjan 2025: विसर्जनासाठी महापालिकेची तयारी; प्रशासनाकडून विसर्जन घाट, टाक्या, स्वच्छता व सुरक्षिततेच्या उपाययोजना

Pune News: पुण्यातील गणेशोत्सव उत्साहात पार पडत असून, शनिवारी होणाऱ्या विसर्जनासाठी महापालिकेने मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्था केली आहे. विसर्जन घाट, स्वच्छता, पाण्याची टाकी आणि सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत.
पुणे : शहरातील गणेशोत्सव मोठ्या आनंदोत्साहात पार पडत आहे. विशेषतः घरगुती गणपती, गौरी-गणपती विसर्जनानंतर भाविकांची पावले गणेशोत्सवातील देखावे पाहण्यासाठी वळू लागली आहेत, तर दुसरीकडे शनिवारी (ता. ६) गणपती विसर्जनामध्ये कुठल्याही प्रकारची कमतरता राहू नये, यादृष्टीने महापालिकेकडून उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. विसर्जन घाट, पाण्याच्या टाक्‍या, विसर्जन मार्गावरील स्वच्छता, भाविकांसाठी स्वच्छतागृहांपासून नदीपात्रातील सुरक्षिततेसंदर्भातील उपाययोजना करण्यावर महापालिका प्रशासनाने भर दिला आहे.

