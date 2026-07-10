पुणे

Pune Rain: पाच दिवसांच्या मुसळधार पावसानंतर पुणेकरांना दिलासा; वारीत भाविकांचा उत्साह, पुढील ३-४ दिवस पावसाचा जोर कमी

Orange alert continues for Pune ghat areas: पाच दिवसांच्या मुसळधार पावसानंतर शहराला दिलासा; आल्हाददायक वातावरणात ज्ञानेश्वर-तुकाराम महाराज पालखी वारीत भाविकांचा उत्साह शिगेला.
IMD Forecast Brings Relief to Pune: Rainfall to Reduce Over Next 3–4 Days

IMD Forecast Brings Relief to Pune: Rainfall to Reduce Over Next 3–4 Days

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: गेल्या पाच दिवसांपासून शहराला झोडपून काढणाऱ्या पावसाने गुरुवारी (ता. ९) अखेर विश्रांती घेतली. पावसाच्या या उघडिपीमुळे शहरात दाखल झालेल्या संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यात भाविकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला. पुणेकरांनी घराबाहेर पडत आल्हाददायक वातावरणात वारीचा आनंद घेतला.

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