Pune Rain: पाच दिवसांच्या मुसळधार पावसानंतर पुणेकरांना दिलासा; वारीत भाविकांचा उत्साह, पुढील ३-४ दिवस पावसाचा जोर कमी

पुणे: गेल्या पाच दिवसांपासून शहराला झोडपून काढणाऱ्या पावसाने गुरुवारी (ता. ९) अखेर विश्रांती घेतली. पावसाच्या या उघडिपीमुळे शहरात दाखल झालेल्या संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यात भाविकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला. पुणेकरांनी घराबाहेर पडत आल्हाददायक वातावरणात वारीचा आनंद घेतला. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...दरम्यान, पुढील तीन ते चार दिवसांत पावसाचा जोर आणखी कमी होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविली असली, तरी जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर पुढील दोन दिवस जोरदार पावसाचा अंदाज असल्याने तेथे ‘ऑरेंज अलर्ट’ कायम ठेवण्यात आला आहे..पुणे शहर आणि उपनगर परिसरामध्ये गुरुवारी सकाळी अंशतः ढगाळ वातावरण होते. गेल्या काही दिवसांत सखल भागात आणि रस्त्यांवर साचलेले पाणी ओसरल्याने वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची मोठी सुटका झाली. पाऊस थांबल्यामुळे शहरातील कमाल आणि किमान तापमानात लक्षणीय वाढ नोंदविण्यात आली आहे. गेल्या तीन दिवसांत कमाल तापमानामध्ये तब्बल पाच अंश सेल्सिअसची वाढ झाली असून, गुरुवारी शहरात कमाल ३० अंश तर किमान २२.७ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..पुणे आणि परिसरात शुक्रवारी (ता. १०) कमाल तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस तर २३ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश सामान्यतः ढगाळ राहून हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर रविवारपासून (ता. १२) कमाल आणि किमान तापमानात आणखी वाढ होईल. कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येण्याची शक्यता आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती (गुरूवारी सायं. ५ पर्यंत)धरण क्षमता (टीएमसी) आजचा साठा (टीएमसी) टक्केवारी पाऊस मिमी. एकूण पाऊस मिमी.खडकवासला १.९७ १.९४ ९८.४० ०० ४१९पानशेत १०.४१ ६.१३ ५७.५८ ०० ९८४वरसगाव १२.८२ ६.१३ ५२.४९ ०० ९५४टेमघर ३.७१ १.३७ ३६.९७ ०८ १,२१४पवना ८.५१ ६.२८ ७३.८६ १ १,४८०भामा आसखेड ७.६७ ५.६५ ७३.४७ ०० ४९३वडिवळे १.०७ ०.९९ ९२.०४ ५ १,१४०भाटघर २३.५० ११.३६ ४८.३५ ०० ४५९वीर ९.४१ ९.४१ १००.०० ० २४८नीरा देवघर ११.७३ ६.६४ ५६.६४ २ ८७९डिंभे १२.५० ५.९५ ४७.६१ २ ५८५गुंजवणी ३.६९ २.१६ ५८.४८ १ ९५५ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.