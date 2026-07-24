Pune Crime: पुण्यात पोलीस चौकीसमोरच तरुणावर झाडल्या गोळ्या, धक्कादायक घटनेने शहरात खळबळ; नेमंक काय घडलं?

पुण्यातील घोरपडे पेठेतील पोलिस चौकीसमोरच एका तरुणावर गोळीबार करण्यात आला. पूर्व वैमनस्यातून घडलेल्या या घटनेत नूरु शेख हा तरुण जखमी झाला. आरोपींनी तीन राऊंड फायर केले. मात्र,अवघ्या २० मिनिटांत खडक पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेतले. ही घटना आज दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, सुजल सुनील परदेशी आणि त्याच्या साथीदारांनी घोरपडे पेठेत ख्वाजा उद्दीन नाजीर शेख उर्फ नुरू शेख याच्यावर गोळीबार केला. जखमीला पाठीत गोळी लागली. त्याला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले असून, त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोर सुजल सुनील परदेशी पळून जात असताना पोलिस कर्मचारी इम्रान नदाफ यांनी त्याला धाडसाने ताब्यात घेतले. त्याचबरोबर इतर तीन साथीदारांनाही खडक पोलिसांच्या पथकाने लवकरात लवकर अटक केली. संपूर्ण कारवाई फक्त २० मिनिटांत पूर्ण झाली..Pune Crime : पुण्यात खळबळजनक घटना ! जिम मालकावर चार अल्पवयीन मुलांनी झाडल्या गोळ्या, धक्कादायक कारण आले समोर .या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पूर्व वैमनस्य हे हल्ल्याचे मुख्य कारण असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. खडक पोलिसांनी अधिक तपास सुरू केला असून, सर्व आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू आहे..पुण्यासारख्या शांत शहरात पोलिस चौकीच्या जवळ घडलेली ही घटना नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणारी ठरली आहे. मात्र, पोलिसांच्या तत्परतेमुळे आरोपींना त्वरित अटक झाल्याने जनतेमध्ये दिलासा निर्माण झाला आहे. पोलिस आयुक्तालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, सर्व आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.