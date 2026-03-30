रामनवमीची मिरवणूक अन् खुनशी राग! पुण्यात भरदिवसा तरुणाला संपवण्याचा प्रयत्न; अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ समोर

पुण्यातील घोरपडी परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रामनवमीच्या मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या वादातून एका तरुणावर धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. अजिंक्य गवळी असे हल्ल्यातील पीडित तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी अजिंक्य गवळी यांनी तक्रार दाखल केली असून, त्यावरून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २६ मार्च रोजी रामनवमी निमित्त आयोजित मिरवणुकीत बॅनर लावण्यावरून वाद निर्माण झाला. या वादानंतर रात्री साडेआठच्या सुमारास बी. टी. कवडे रोड परिसरात पहिली झटापट झाली. यानंतर रात्री उशिरा, सुमारे ११ वाजता, अजिंक्य गवळी, त्यांचा भाऊ अक्षय गवळी आणि त्यांच्या मित्रांवर जाधव वस्ती, मुंढवा परिसरात पुन्हा हल्ला करण्यात आला. यावेळी काशीराम मोघे आणि अभिषेक मोघे यांनी धारदार शस्त्राने अक्षय गवळी यांच्यावर डोक्यात, पोटात, हातावर आणि पायावर वार करून त्यांना गंभीर जखमी केल्याचा आरोप आहे..हल्ल्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी गेलेल्या इतर मित्रांनाही मारहाण करण्यात आली. जखमी अवस्थेत अक्षय गवळी यांना तात्काळ ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मिरवणुकीतील वादाचा राग मनात ठेवून हा हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप पीडितांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणी काशीराम मोघे, अभिषेक मोघे, नंदू थोरात आणि इतर तीन अज्ञात व्यक्तींविरोधात मुंढवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..रामनवमीसारख्या पवित्र सणालाही अशा हिंसक घटनांनी गालबोट लागल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात अक्षय गवळी गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्या शरीरावर ७० पेक्षा अधिक टाके पडले आहेत. सध्या अक्षय गवळी यांच्यावर पुण्यातील केईएम रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर येत आहे.