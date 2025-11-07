Pune Land Scam: सरकारी जमिनीवर माफियांचा डोळा! पुण्यात कृषी विभागाच्या जमिनीचा मोठा अपहार; अधिकारीही अडचणीत

पुणे शहरात सलगपणे होणाऱ्या जमीन घोटाळ्यांची मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. आता राज्याच्या कृषी विभागाच्या मालकीच्या जमिनीचा अपहार केल्याप्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. यात तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह शितल तेजवानी, दिग्विजय पाटील यांच्यावर सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवल्याचा आरोप आहे. नायब तहसीलदार प्रवीणा चव्हाण यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला..गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींमध्ये सूर्यकांत येवले, कुलमुखत्यारधारक हेमंत गवंडे, राजेंद्र विध्वंस, ऋषिकेश विध्वंस, मंगल विध्वंस, विद्यानंद पुराणिक, जयश्री एकबोटे, शितल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांचा समावेश आहे. हा प्रकार १२ फेब्रुवारी २०२४ ते १ जुलै २०२५ या कालावधीत घडला..Ajit Pawar Vs Satej Patil : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा मुलगा पार्थ पवारांच्या आरोपावर सतेज पाटील यांचं वक्तव्य म्हणाले....पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बोपोडी येथील सुमारे ९ हेक्टर जमीन ही सन १८८३ पासून कृषी विभागाच्या (अॅग्रीकल्चर डिपार्टमेंट) ताब्यात आणि वहिवाटीत आहे. ही जमीन शासनाची मालकीची असून, मालक आणि कब्जेदार म्हणून कृषी विभागाचे नाव नोंदवलेले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत स्पष्ट आदेश पारित केलेले असतानाही, आरोपींनी या जमिनीचा अपहार केला..पुणे शहरात मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ महानगरपालिका क्षेत्रात लागू नसतानाही, आरोपींनी हा कायदा डावलून जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला. व्हिजन प्रॉपर्टीच्या संचालकांशी हातमिळवणी करून हेमंत गवंडे, राजेंद्र रामचंद्र विध्वंस, ऋषिकेश माधव विध्वंस, मंगल माधव विध्वंस, विद्यानंद अविनाश पुराणिक, जयश्री संजय एकबोटे, शितल किसनचंद तेजवानी आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील (मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेस् एलएलपीचे संचालक) यांनी संगनमत केले. त्यांनी सरकारी मिळकतींवर स्वतःच्या मालकी हक्क दाखवले..बेकायदेशीर आदेश आणि पत्रे तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. कृषी विभागाचा स्पष्ट आदेश असतानाही, ही जमीन व्हिजन प्रॉपर्टीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवून अपहरण केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..हा घोटाळा पुणे शहरातील जमीन माफियांच्या कारवायांचे आणखी एक उदाहरण आहे. कृषी विभागाच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी होत आहे. यापूर्वीही अशा प्रकरणांमध्ये अधिकारी आणि खासगी व्यक्तींचे संगनमत उघड झाले आहे. तपासात आणखी काही धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे..Pune Encroachment : अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष! पण आणखी ८० कर्मचाऱ्यांची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.