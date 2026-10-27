Pune Graduate election counting latest update : पुणे पदवीधर मतदार संघातील पहिली अपडेट आली समोर, लिंबू, बिबवे आढळल्याने गोंधळ

Pune Graduate Constituency counting centre news : पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या मतमोजणी प्रक्रियेला सकाळी आठ वाजता सुरुवात झाली आहे. सध्या मतपत्रिकांचे ५०-५० चे गठ्ठे तयार करण्याचे काम सुरू असून, या प्रक्रियेला अंदाजे चार तास लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पात्र आणि अपात्र मतपत्रिकांचे वर्गीकरण केले जाईल. पात्र मतपत्रिकांची एकूण संख्या निश्चित झाल्यानंतर विजयासाठी आवश्यक असलेला कोटा ठरवला जाणार आहे. या प्रक्रियेनंतर उमेदवारनिहाय मतपत्रिकांचे वर्गीकरण होईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे..पुणे पदवीधर मतदारसंघात भाजपच्या स्मिता जाधव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हर्षदा जाधव -देशमुख यांच्यात प्रमुख लढत आहे. त्यामुळे या मतदारसंघाच्या निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..दरम्यान, मतमोजणीच्या सुरुवातीलाच आठ मतपेट्यांना सील नसल्याचा आक्षेप महाविकास आघाडीने घेतला आहे. अनेक मतपेट्या सीलबंद नसल्याचे दिसत असल्याचा दावा आघाडीच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. यामुळे मतमोजणी केंद्रात काही काळ वातावरण तापले..Pune Graduate Election : पुणे पदवीधरच्या मतमोजणीपूर्वीच गोंधळ; पेन, कागद नेण्यास पोलिसांचा मज्जाव; प्रभाकर देशमुखांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार.मतमोजणी केंद्रात प्रवेश करताना काही प्रतिनिधींकडे लिंबू आणि बिबवे आढळल्यानेही वाद निर्माण झाला. या प्रकारावर महाविकास आघाडीच्या प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, मतपत्रिकांचे गठ्ठे तयार करणे, त्यांचे वर्गीकरण आणि विजयाचा कोटा निश्चित करणे या प्रक्रियांनंतरच प्रत्यक्ष मतमोजणी सुरू होणार असल्याने निकालासाठी आणखी काही तास प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.