पुणे

Pune Graduate election counting latest update : पुणे पदवीधर मतदार संघातील पहिली अपडेट आली समोर, लिंबू, बिबवे आढळल्याने गोंधळ

Pune Graduate Constituency : पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणीदरम्यान लिंबू आणि बिबवे आढळल्याने काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. मतमोजणी केंद्रात नेमके काय घडले? जाणून घ्या ताजे अपडेट.
Pune Graduate election counting latest update

Pune Graduate election counting latest update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Pune Graduate Constituency counting centre news : पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या मतमोजणी प्रक्रियेला सकाळी आठ वाजता सुरुवात झाली आहे. सध्या मतपत्रिकांचे ५०-५० चे गठ्ठे तयार करण्याचे काम सुरू असून, या प्रक्रियेला अंदाजे चार तास लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पात्र आणि अपात्र मतपत्रिकांचे वर्गीकरण केले जाईल. पात्र मतपत्रिकांची एकूण संख्या निश्चित झाल्यानंतर विजयासाठी आवश्यक असलेला कोटा ठरवला जाणार आहे. या प्रक्रियेनंतर उमेदवारनिहाय मतपत्रिकांचे वर्गीकरण होईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे.

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