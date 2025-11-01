पुणे

Pune Road Development : पुण्यातील रस्त्यांच्या कामांसाठी विलंब झाल्यास ठेकेदारांना प्रतिदिन एक लाखाचा दंड

Pune Grand Challenge Tour: Road Works on 437 KM Stretch : 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर' आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी पुणे शहर व जिल्ह्यातील ४३७ किलोमीटर रस्त्यांची कामे १५ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, कामास विलंब झाल्यास संबंधित ठेकेदाराला प्रतिदिन एक लाख रुपये दंड ठोठावण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी घेतला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुढील वर्षात होणाऱ्या ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर’ आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी शहर व जिल्ह्यातील ४३७ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत. ही कामे १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून विलंब झाल्यास ठेकेदाराला प्रतिदिन एक लाखाचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

