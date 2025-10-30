Pune Grand Cycle Tour: सायकलींच्या शहराला मिळेल नवी ओळख; देवेंद्र फडणवीस : पुणे ग्रँड सायकल स्पर्धेची घोषणा

पुणे : ‘‘विद्येचे माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या शहराबरोबरच पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धेमुळे जगात पर्यटनस्थळ आणि सायकलींचे शहर म्हणून पुण्याची नवी ओळख निर्माण होईल,’’ असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी व्यक्त केला..१९ ते २३ जानेवारी २०२६ दरम्यान होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पुणे ग्रॅंड सायकल टूर स्पर्धेची अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थित बुधवारी (ता. २९) करण्यात आली. यावेळी स्पर्धेचे बोधचिन्ह आणि टी-शर्टचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते..याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार, केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (यूसीआय) अध्यक्ष अमरजितसिंग पाल, सायकलिंग फेडरेशनचे ओंकारसिंग, मणिद्रपालसिंग, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी डॉ. जितेंद्र डुडी यांच्यासह पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. जागतिक पातळीवरील सायकल स्पर्धेचे आयोजन करून पुणे शहर व जिल्ह्याला वेगळी ओळख निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल डुडी यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी भाषणातून कौतुक केले..मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘एकेकाळी सायकलींचे शहर म्हणून पुण्याची ओळख होती. १९४५पासून शहरात सायकलींच्या स्पर्धा होत आहेत. एकप्रकारे सायकलींचे हे माहेरघरच आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील पर्यावरण, धार्मिकस्थळे, पर्यटनस्थळे, सांस्कृतिक वारसा यांचे महत्त्व वाढून जगासमोर येणार आहे.’’.उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘‘स्पर्धेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा शहराला जुनी ओळख मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. शहराच्या नावलौकिकात मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे.’’ खडसे म्हणाल्या, ‘‘स्पर्धेच्या निमित्ताने भारतात स्पोर्ट्स टुरिझमलादेखील चालना मिळण्यास मदत होईल’’ चेतन राठी यांनी सूत्रसंचालन केले. विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी प्रस्ताविक केले. क्रीडा विभागाचे उपसंचालक उदय जोशी यांनी आभार मानले..Ajit Pawar : शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे.राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही : पवार‘‘स्पर्धेची एकूण लांबी ४३७ किलोमीटर असून २५० गावांतून मार्ग जाणार आहे. त्या गावांतील पायाभूत सुविधांचाही विकास होणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांचे कामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्वक करा. कोणताही राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेऊ नका. कोणतीही अडचण सांगू नका,’’ अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी प्रशासनाला दिल्या. स्पर्धेच्या निमित्ताने दहा हजार रोजगार आणि ८५० कोटींची उलाढाल होईल, अशी अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.