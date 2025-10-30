पुणे

Pune Grand Cycle Tour: सायकलींच्या शहराला मिळेल नवी ओळख; देवेंद्र फडणवीस : पुणे ग्रँड सायकल स्पर्धेची घोषणा

CM Devendra Fadnavis: विद्येचे माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या शहराबरोबरच पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धेमुळे जगात पर्यटनस्थळ आणि सायकलींचे शहर म्हणून पुण्याची नवी ओळख निर्माण होईल,’’ असा विश्‍वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी व्यक्त केला.
Pune Grand Cycle Tour

Pune Grand Cycle Tour

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘विद्येचे माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या शहराबरोबरच पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धेमुळे जगात पर्यटनस्थळ आणि सायकलींचे शहर म्हणून पुण्याची नवी ओळख निर्माण होईल,’’ असा विश्‍वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
Event
Cycling
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com