Pune Grand Tour Video : पुणे सायकल स्पर्धेत अचानक कुत्रा रस्तावर धावला अन् नेटीझन्स म्हणाले 'भागो भाई भागो'; मजेशीर व्हायरल व्हिडिओ...

Pune Grand Tour 2026 : पाच दिवस चाललेल्या 'पुणे ग्रँड टूर २०२६' या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचा काल भव्य सांगता समारंभ पार पडला. ली निंग स्टार संघाच्या ल्यूक मडग्वेने सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर ही स्पर्धा जिंकत विजेतेपद पटकावले. पाच दिवस पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातून धावलेल्या या स्पर्धेमुळे पुणेकरांना क्रीडासोबतच मनोरंजनाचाही अनोखा अनुभव मिळाला..स्पर्धेदरम्यान केवळ सायकलपटूंचीच नव्हे, तर काही मजेशीर घटनांचीही सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली. 'आप्पा' नावाच्या एका आजोबांनी सायकल स्पर्धेत सहभाग घेतल्याचा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर प्रचंड व्हायरल झाला. तर दुसरीकडे, एका ठिकाणी साधी सायकल घेऊन आलेल्या दुसऱ्या आजोबांचा व्हिडिओही चर्चेचा विषय ठरला..दरम्यान, स्पर्धेच्या शेवटच्या दिवशी आणखी एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला असून, त्यात अचानक रस्त्यावर आलेला एक कुत्रा सायकल रॅलीच्या मार्गावर धावताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ शनिवारवाडा परिसरातील असल्याचे सांगितले जात आहे. 'भागो भाई भागो' अशा आशयासह हा व्हिडिओ शेअर केला जात असून, त्यावर पुणेकरांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया उमटत आहेत..Pune Grand Tour: वडिलांच्या मायभूमीशी जोडलं नातं! ऑस्ट्रेलियन सायकलपटू आंद्रे डुबियरचे भारताशी खास 'कनेक्शन'.स्पर्धेसाठी ज्या मार्गांवरून सायकल रॅली जाणार होती, त्या ठिकाणी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र, अचानक आलेल्या कुत्र्यामुळे काही क्षण गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. तरीही सुरक्षा यंत्रणेने प्रसंगावर तात्काळ नियंत्रण मिळवले.पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातून प्रवास करत सायकलपटूंनी अखेरचा टप्पा पूर्ण केला. ५७८ मीटरची चढण पार करत शर्यत पुण्याच्या अनेक ऐतिहासिक रस्त्यांवरून, तसेच शनिवारवाड्यासारख्या वारसास्थळांच्या जवळून गेली. चार टप्प्यांत सायकलस्वारांनी एकूण ४३७ किलोमीटर अंतर पार केले..संघ क्रमवारीत ली निंग स्टार संघाने २८ तास ४१ मिनिटे १९ सेकंद अशी एकत्रित वेळ नोंदवत अव्वल स्थान पटकावले. स्पेनचा बर्गोस बर्पेललेट बीएच संघ २८ तास ४२ मिनिटे ९ सेकंदांसह दुसऱ्या, तर मलेशियाचा तेरेंगानू सायकलिंग संघ २८ तास ४८ मिनिटे १९ सेकंदांसह तिसऱ्या स्थानावर राहिला. शुक्रवारी झालेल्या चौथ्या टप्प्यात ली निंग स्टार संघाच्या अॅलिक्सेईने विजय मिळवला.एकूणच 'पुणे ग्रँड टूर २०२६' ही स्पर्धा क्रीडा, उत्साह आणि सोशल मीडियावरील मजेशीर क्षणांमुळे पुणेकरांच्या स्मरणात राहणारी ठरली..