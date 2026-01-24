पुणे

Pune Grand Tour Video : पुणे सायकल स्पर्धेत अचानक कुत्रा रस्तावर धावला अन् नेटीझन्स म्हणाले 'भागो भाई भागो'; मजेशीर व्हायरल व्हिडिओ...

Pune social media viral : ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’ स्पर्धेदरम्यान अचानक कुत्रा रस्त्यावर धावू लागल्याने गोंधळ उडाला. पुणेकरांची ‘भागो भाई भागो’ प्रतिक्रिया व्हिडिओत कैद झाली आहे.
Sandeep Shirguppe
Pune Grand Tour 2026 : पाच दिवस चाललेल्या ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचा काल भव्य सांगता समारंभ पार पडला. ली निंग स्टार संघाच्या ल्यूक मडग्वेने सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर ही स्पर्धा जिंकत विजेतेपद पटकावले. पाच दिवस पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातून धावलेल्या या स्पर्धेमुळे पुणेकरांना क्रीडासोबतच मनोरंजनाचाही अनोखा अनुभव मिळाला.

