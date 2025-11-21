Pune Grand Tour 2026 : आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी ३५ देशांच्या प्रतिनिधींना परराष्ट्र मंत्रालयाची मान्यता

पुणे : पुण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘पुणे ग्रँड टूर २०२६’साठी ३५ देशांच्या प्रतिनिधींच्या सहभागाला परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने तत्त्वत: ना-हरकत दिली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली आहे. .जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेत सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय) यांच्या माध्यमातून या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. स्पर्धेला आंतरराष्ट्रीय सायकल संघटना अर्थात युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनलची (यूसीआय) मान्यता मिळाली असून, त्यांच्या दैनंदिनीत समाविष्ट केली आहे. ही स्पर्धा १९ ते २३ जानेवारी २०२६ दरम्यान होणार आहे..Balapur Crime : तुरीच्या शेतात धक्कादायक घटना: जळालेल्या अवस्थेत युवतीचा मृतदेह सापडताच परिसरात खळबळ!.स्पर्धेत भारतासह अल्बानिआ, अल्जीरिया, अमेरिकन समोआ, ऑस्ट्रेलिया, बहारीन, बल्गेरिया, बुर्किना फासो, चीन, झेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, फ्रान्स, जर्मनी, गुआम, हाँगकाँग, इंडोनेशिया, इटली, जपान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मालदीव्ज, मंगोलिया, मोरोक्को, नेदरलँड्स, नायजेरिया, फिलिपिन्स, सौदी अरेबिया, श्रीलंका, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, थायलंड, युनायटेड अरब अमिरात, युनायटेड किंग्डम, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या देशांच्या नामांकन केलेल्या खेळाडू, प्रतिनिधींच्या सहभागाला तत्त्वत: ना-हरकत दिले आहे. याबाबतचे पत्र परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांकडून सायकलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या महासचिवांना दिल्याचेही डुडी यांनी सांगितले..आयोजकांकडील निमंत्रण पत्र, व्हिसाविषयक नियमांचे पालन आणि आवश्यक तेथे संबंधित यंत्रणांकडून मान्यता दिली आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने तत्त्वत: ना-हरकत दिल्याने स्पर्धेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सायकलपटूंचा सहभाग वाढेल आणि उत्तम सायकलपटूंचे कौशल्य पाहण्याची संधी क्रीडाप्रेमींना मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.