पुणे

Pune Grand Tour : पुणे ग्रॅण्ड टूर सायकल स्पर्धेसाठी १३६ कोटींचे वर्गीकरण; शहरातील रस्त्यांचे नूतनीकरण

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे जिल्हा प्रशासनातर्फे आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय ‘पुणे ग्रॅण्ड टूर’ सायकल स्पर्धेसाठी पुणे शहरातील कामे करण्यासाठी पथविभागाला निधीची गरज असल्याने तब्बल १३६ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ३३८ कामांमधून हा निधी वळविण्यात आला आहे.

