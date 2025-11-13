Pune Grand Tour : पुणे ग्रॅण्ड टूर सायकल स्पर्धेसाठी १३६ कोटींचे वर्गीकरण; शहरातील रस्त्यांचे नूतनीकरण

पुणे : पुणे जिल्हा प्रशासनातर्फे आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय ‘पुणे ग्रॅण्ड टूर’ सायकल स्पर्धेसाठी पुणे शहरातील कामे करण्यासाठी पथविभागाला निधीची गरज असल्याने तब्बल १३६ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ३३८ कामांमधून हा निधी वळविण्यात आला आहे. .जानेवारी महिन्यात ‘पुणे ग्रॅण्ड टूर’ ही सायकल स्पर्धा होणार आहे. पुणे जिल्हा, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातून एकूण ४५० किलोमीटर स्पर्धेचा सायकलमार्ग जात आहे. पुणे शहरात यापैकी ७५ किलोमीटर लांबीचा मार्ग आहे. यामध्ये बाणेर, बालेवाडी, सेनापती बापट रस्ता, कर्वे पुतळा, पौड रस्ता, नळ स्टॉप, म्हात्रे पूल, बाजीराव रस्ता, शिवाजी रस्ता, स्वारगेट, पुणे कॅन्टोन्मेंट, शनिवारवाडा, जंगली महाराज रस्ता कोंढवा, येवलेवाडी, खडकवासला, नांदेड सिटी आदी भागातून या स्पर्धेचा मार्ग जात आहे..Pimpri Crime : पिंपरीत तरुणाला सळईने मारहाण; दोघांवर गुन्हा दाखल!.या भागातील रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे, पादचारी मार्ग दुरुस्ती, मिसिंग लिंक रस्ते करणे, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण आदी कामे केली जात आहेत. यासाठी १४५ कोटी रुपयांच्या चार निविदाही स्थायी समितीने मान्य केल्या आहेत.ही स्पर्धा अचानक ठरल्याने यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद नाही, तसेच यासाठी राज्य शासनाकडून निधी आलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेला खर्च करावा लागणार आहे. या मार्गावरील रस्त्यांचे नूतनीकरण प्रतिकिलोमीटर सुमारे ३.५ कोटी रुपयांच्या खर्चात होणार आहे.सायकल स्पर्धेसाठी निधीची आवश्यकता असल्याने १३६ कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अंदाजपत्रकातील ३३८ कामाचा हा निधी देण्यात आला आहे.- अनिरुद्ध पावसकर, मुख्य अभियंता, पथ विभाग.देखभाल दुरुस्तीच्या कामावर परिणामहा खर्च करण्यासाठी महापालिकेने वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. त्यातून १३६ कोटी रुपये वर्गीकरण करण्यात आले. यामध्ये मिसिंग लिंक रस्त्यांचे बांधकाम करणे, रस्त्यांचे भूसंपादन, डांबरीकरण व काँक्रिटीकरण, चेंबर समपातळीत करणे, कल्व्हर्ट बांधकाम, खड्डे दुरुस्ती आणि रस्त्यांची देखभाल, पदपथ विकास व दुरुस्ती, डीपी रस्ते विकसित करणे, रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन, बालभारती पौड फाटा रस्ता यांसह ३३८ कामांचा निधी सायकल स्पर्धेसाठी वर्गीकरण केला आहे. त्यामुळे शहरातील देखभाल दुरुस्तीच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.