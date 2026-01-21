Pune News: आयटीनगरीत जयघोष! पुणे ग्रँड टूरचा पहिला टप्पा पूर्ण; ढोल-ताशांचा गजर, सायकल स्पर्धेचा पहिला टप्पा पूर्ण

पिंपरी/पुणे: ‘हिप हिप हुर्रे’, ‘जय भवानी, जय शिवाजी’चा जयघोष, ‘भारत माता की जय’च्या घोषणांनी हिंजवडी आयटीनगरीत पुणे ग्रँड टूर-२०२६ सायकल स्पर्धेचा उत्साह दिसत होता. जोशपूर्ण गाण्यांवर लहान-मोठ्यांनी धरलेला ठेका, ढोल-ताशा आणि पारंपरिक वाद्यांचा गजर, रस्त्याच्या दुतर्फा उभे असलेले नागरिक आणि हातात तिरंगा घेऊन जल्लोष करणारी लहान मुले, या सर्वांच्या उपस्थितीत सायकल स्पर्धेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला..हिंजवडीतील टीसीएस सर्कलपासून दुपारी दीड वाजता ९१.८ किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात झाली. हिरव्यागार डोंगररांगा, समोर आयटी हबमधील नागरिकांची गर्दी आणि वातावरणात घुमणारा ‘इंडियाचा जयघोष’ यामुळे सुरुवातीपासूनच रोमांच निर्माण झाला होता. सुरक्षित आणि शिस्तबद्धता वातावरणात पहिल्या टप्प्याला प्रारंभ झाला..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक वेशभूषेत लेझीमवादन केले. प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेले अभिनेते नाना पाटेकर म्हणाले, ‘‘स्पर्धेचे समालोचक आपल्या येथील इतिहास जगभर पोहोचवत आहेत. अनेकदा आपला देश गरीब असल्याचे चित्र दाखवले जाते, मात्र या स्पर्धेच्या निमित्ताने भारत किती श्रीमंत आहे हे दिसले.’’.अंतिम रेषेचा थरार...टप्पा एकचा शेवट आकुर्डी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील परिसरात झाला. स्पर्धेच्या अंतिम रेषेजवळ पोहोचण्याचा थरार नागरिकांनी अनुभवला. स्पर्धक अंतिम रेषा पार करताच टाळ्यांचा कडकडाट, घोषणांचा गजर आणि जल्लोषात त्यांचे स्वागत करण्यात आले. क्रीडा, संस्कृती आणि एकतेचा हा संगम अनुभवल्याची भावना पुणेकरांच्या चेहऱ्यावर होती..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.परदेशी खेळाडू म्हणतात, ‘कसं काय पुणे’स्वाक्षरी करण्यासाठी मंचावर दाखल झालेल्या खेळाडूंनी उपस्थित पुणेकरांना उद्देशून मराठीमध्ये ‘कसं काय पुणे?’ म्हणताच उपस्थितांनी एकच जल्लोष केला. नागरिकांचा उत्साह आम्हाला ऊर्जा देत असल्याचे या वेळी खेळाडूंनी सांगितले. खेळाडूंनीही नागरिकांसोबत फोटो काढत या प्रेमाला दाद दिली. स्पर्धा मार्गस्थ झाल्यानंतर ग्रामीण भागात रस्त्याच्या बाजूला उभा राहिलेल्या नागरिकांनीही स्पर्धकांना हात उंचावून, टाळ्या वाजवत प्रोत्साहन दिले. या वेळी नागरिकांनी नामवंत सायकलपट्टूंची तंदुरुस्ती, शिस्तबद्ध तयारी आणि धावत्या सायकलींचा वेगवान थरार अनुभवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.