Pune News: आयटीनगरीत जयघोष! पुणे ग्रँड टूरचा पहिला टप्पा पूर्ण; ढोल-ताशांचा गजर, सायकल स्पर्धेचा पहिला टप्पा पूर्ण

पिंपरी/पुणे: ‘हिप हिप हुर्रे’, ‘जय भवानी, जय शिवाजी’चा जयघोष, ‘भारत माता की जय’च्‍या घोषणांनी हिंजवडी आयटीनगरीत पुणे ग्रँड टूर-२०२६ सायकल स्पर्धेचा उत्साह दिसत होता. जोशपूर्ण गाण्यांवर लहान-मोठ्यांनी धरलेला ठेका, ढोल-ताशा आणि पारंपरिक वाद्यांचा गजर, रस्त्याच्या दुतर्फा उभे असलेले नागरिक आणि हातात तिरंगा घेऊन जल्‍लोष करणारी लहान मुले, या सर्वांच्या उपस्थितीत सायकल स्पर्धेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला.

