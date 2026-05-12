Pune Grand Tour: ‘पुणे ग्रँड टूर’चे रस्तेही खराब; १६५ कोटींचे काम खोदाईमुळे वाया, नियमांचे उल्लंघन, काम पूर्ण होऊनही दुरुस्ती नाही!

पुणे: पावसाळ्यापूर्वी रस्ते दुरुस्त करण्याचे प्रशासकीय दावे फोल ठरले असून रस्ते खोदून ठेवल्याने शहराची 'चाळण' झाली आहे. सिमेंट टंचाईचे कारण देत ठेकेदार आणि अधिकारी दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. परिणामी, पावसाच्या तोंडावर पुणेकरांना खड्डे, धूळ आणि वाहतूक कोंडीचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असून, प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..पुण्यात सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी पावसाळा वगळता उर्वरित काळात रस्ते खोदाई सुरू असते. महापालिकेकडून जलवाहिनी, सांडपाणी वाहिनी, पावसाळी गटार टाकणे यासाठी खोदाई केली जाते. त्याचप्रमाणे महावितरण, एमजीएमएल यांच्यासह खासगी मोबाईल, इंटरनेट कंपन्याही त्यांची केबल टाकण्यासाठी महापालिकेकडे परवानगी घेतात. पावसाळ्यापूर्वी शहरातील रस्ते डांबरीकरण करून घेण्यासाठीपानदरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. तरीही सलग पाच-सहा दिवस पाऊस पडल्यानंतर रस्त्यांची चाळण होते, याचा अनुभव दरवर्षी पुणेकर घेतात..'पुणे ग्रँड टूर'साठी १६५ कोटी खर्चून केलेले रस्त्यांचे डांबरीकरण खोदाईमुळे पुन्हा खराब झाले आहे. शहरातील इतर रस्तेही अशाच प्रकारे दुरुस्त करण्याची घोषणा हवेतच विरली असून, पावसाळ्यापूर्वी उरलेल्या २० दिवसांत रस्ते पूर्ववत करण्याचे मोठे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर उभे आहे..दरम्यान, बेकायदा आरएमसी प्लांटवरील कारवाई आणि संपामुळे सिमेंट काँक्रिटचा पुरवठा खंडित झाला. परिणामी, जलवाहिनी, सांडपाणी वाहिनीसाठी खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती रखडली आहे. महापालिकेने स्वतःच्या हॉटमिक्स प्लांटचा पर्याय न वापरल्याने कामांना विलंब होत आहे..धुळीचे लोट अन् अपघातसिंहगड रस्ता, दांडेकर पूल, धायरी, कोथरूड, कर्वेनगर, वारजे, हडपसर, वडगाव शेरी, धनकवडी, शिवाजीनगर, पेठांमध्ये विविध ठिकाणी रस्ते खोदाई सुरू आहे. पण १०० मीटरचे काम झाल्यानंतर रस्ता दुरुस्त करून पुढचे काम करून घेणे आवश्यक आहे. पण त्याकडे ठेकेदाराने दुर्लक्ष करत सलग कामे सुरू ठेवली आहेत. जेथे काम पूर्ण तेथेही दुरुस्ती झाली नाही. त्यामुळे माती, धूळ उडत आहे. दुचाकी घसरून अपघातही झाले आहेत..शहरातील सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत सांडपाणी वाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. 'आरएमसी' प्लांट बंद असल्याने रस्ते दुरुस्ती होऊ शकली नाही. पण पुढील एक-दोन दिवसांत दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाईल.- जगदीश खानोरे, प्रमुख, मलनिस्सारण विभाग.