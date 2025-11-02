पुणे

Pune Crime : पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकाच्या बंगल्याची बेकायदा तोडफोड; चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Illegal Property Seizure Bid in Gultekdi : पुण्यातील गुलटेकडी परिसरात ८० वर्षीय ज्येष्ठाचा बंगला बेकायदा बळकावण्याच्या उद्देशाने जेसीबीने संरक्षक भिंत पाडल्याप्रकरणी स्वारगेट पोलिसांनी कंत्राटदारासह चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
Illegal Property Seizure Bid in Gultekdi

Illegal Property Seizure Bid in Gultekdi

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : स्वारगेट पोलिसांच्या हद्दीत गुलटेकडी परिसरातील ज्‍येष्‍ठ नागरिकाचा बंगला व जागा बेकायदा बळकावण्‍याच्‍या उद्देशाने जेसीबीच्‍या साह्याने संरक्षक भिंत शुक्रवारी तोडली. याप्रकरणी स्‍वारगेट पोलिसांनी कंत्राटदारासह चार जणांविरुद्ध गुन्‍हा दाखल केला आहे. त्‍याबाबत ज्‍येष्‍ठ नागरिक सुभाषचंद्र गोपाळराव आरोळे (वय ८०, रा. झेप बंगला, टीएमव्‍ही कॉलनी, गुलटेकडी) यांनी फिर्याद दिली आहे.

