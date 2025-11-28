पुणे

Pune News : हडपसरच्या ७४३ कंत्राटी झाडण कामगारांचे आर्थिक-मानसिक शोषण उघड; आवाज उठवताच कामावरून काढण्याची धमकी!

Municipal Workers : हडपसरमधील कंत्राटी झाडण कामगारांवर आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण होत असल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. वेतन थकवणे, पीएफ-ईएसआयसी न भरणे आणि भीती दाखवून आवाज दाबण्याचे प्रकार उघड झाले आहेत.
Contract sweepers in Hadapsar allege wage delays, lack of safety gear, and intimidation.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हडपसर : पालिकेच्या कंत्राटी झाडण कामगारांचे आर्थिक, मानसिक, शारिरीक शोषण व पिळवणूक होत आहे. याबाबत आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केल्यास कामावरून काढून टाकण्याची धमकी मिळत असल्याची तक्रार हडपसर परिसरातील काही कंत्राटी कामगारांनी केली आहे. हडपसर - मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सुमारे ७४३ कंत्राटी झाडण कामगार आहेत. त्यांचे वेतन वेळेवर केले जात नाही. पीएफ, ईएसआयसी भरला जात नाही. वेतन पावती दिली जात नाही. हजेरी पुस्तकापेक्षा एक-दोन दिवसांचे वेतन कमी दिले जावून आर्थिक शोषण केले जात आहे. हातमोजे, साबन, झाडू सारखे आरोग्य साहित्य सुविधा दिल्या जात नसल्याने आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.

