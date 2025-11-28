Pune News : हडपसरच्या ७४३ कंत्राटी झाडण कामगारांचे आर्थिक-मानसिक शोषण उघड; आवाज उठवताच कामावरून काढण्याची धमकी!

हडपसर : पालिकेच्या कंत्राटी झाडण कामगारांचे आर्थिक, मानसिक, शारिरीक शोषण व पिळवणूक होत आहे. याबाबत आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केल्यास कामावरून काढून टाकण्याची धमकी मिळत असल्याची तक्रार हडपसर परिसरातील काही कंत्राटी कामगारांनी केली आहे. हडपसर - मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सुमारे ७४३ कंत्राटी झाडण कामगार आहेत. त्यांचे वेतन वेळेवर केले जात नाही. पीएफ, ईएसआयसी भरला जात नाही. वेतन पावती दिली जात नाही. हजेरी पुस्तकापेक्षा एक-दोन दिवसांचे वेतन कमी दिले जावून आर्थिक शोषण केले जात आहे. हातमोजे, साबन, झाडू सारखे आरोग्य साहित्य सुविधा दिल्या जात नसल्याने आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. .याशिवाय झाडण कामा व्यतिरिक्त इतर कामांसाठी जुंपले जात आहे. या सर्व गोष्टींबाबत विचारणा केल्यास अथवा विरोध केल्यास कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जात आहे. अशी तक्रार कामगारांनी केली आहे. केशवनगरचे माजी उपसरपंच तथा, भाजपाचे हडपसर विधानसभा अध्यक्ष संदीप लोणकर यांच्याकडे याबाबत मांजरी व केशवनगर व हडपसर परिसरातील काही आरोग्य कोठ्यांवरील कामगारांनी तक्रार केली आहे. सकाळच्या स्थानिक बातमीदारानेही अशा काही कंत्राटी कामगारांशी संपर्क साधून त्याबाबत माहिती घेतली आहे. त्यावेळी कंत्राटी झाडण कामगारांच्या शोषणाची ही गंभीर बाब समोर आली आहे. "आमचे नाव कुठे सांगू नका, नाहीतर रोजीरोटीला मुकावे लागेल,' अशी विनंती करीत या कामगारांनी आपली व्यथा मांडली आहे..Pune Accident : पुण्यात अपघाताची मालिका सुरुच! येरवड्यात नवले ब्रीज सारखाच अपघात; ७ गाड्या एकमेकांना धडकल्या....वेतन झाडण कामगाराचे दिमतीला मात्र अधिकाऱ्यांच्या :हडपसर सहाय्यक आयुक्त कार्यालयांतर्गत असलेले काही झाडण कामगार येथील क्षेत्रीय कार्यालय, उद्यान विभाग कार्यालय तसेच टिळक रोड झोनल कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला काम करीत आहेत. त्यामुळे परिसरात काम करणाऱ्या कामगारांवर भार वाढत आहे. येथील स्वच्छतेवर त्याचा परिणाम होत आहे.."काही कामगारांच्या तक्रारी आल्यानंतर तथ्य जाणून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या आरोग्य कोठीवरील कामगारांना भेटून अधिक माहिती घेतली आहे. परिस्थिती सत्य असल्याचे समोर आल्याने पालिका आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाला त्याबाबतचे निवेदनही दिले आहे. कामगारांचे शोषण थांबवून संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.'- संदीप लोणकरमाजी उपसरपंच व अध्यक्ष, भाजपा, हडपसर विधानसभा"हडपसर सहाय्यक आयुक्त कार्यालय अंतर्गत ७४३ कंत्राटी कामगार आहेत. त्यापैकी ४० कामगार कार्यालयीन कामासाठी वर्ग केलेले आहेत. सर्व कामगारांचे वेतन वेळेत जात आहे. सर्वांचा पीएफ, ईएसआयसीही भरला जात आहे. आरोग्य साहित्यही वेळोवेळी पुरविले जात आहे. या सर्व बाबींपासून कोणी कामगार दूर राहत असल्यास माहिती घेऊन न्याय दिला जाईल.'- नवनाथ शेलार - वरिष्ठ आरोग्य निरिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.