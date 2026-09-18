Pune Hadapsar Railway: रेल्वे प्रवाशांनो, लक्ष द्या! पुणे-हडपसर मार्गावर १९ सप्टेंबरपासून मेगा ब्लॉक; ४२ गाड्या रद्द, २५ गाड्यांचे मार्ग बदलले

उरुळी कांचन : हडपसर ते घोरपडी दरम्यान तिसऱ्या रेल्वे मार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.या कामासाठी मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाने १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर २०२६ या १५ दिवसांच्या कालावधीत मेगा पायाभूत सुविधा ब्लॉक जाहीर केला आहे.पुणे आणि हडपसर यार्डमध्ये प्री-नॉन इंटरलॉकिंग आणि नॉन इंटरलॉकिंगचे काम होणार असल्याने प्रवासी वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार आहे..रेल्वे प्रशासनाने यामुळे ५ प्रकारचे बदल केले आहेत ते पुढीलप्रमाणे.४२ गाड्या पूर्णपणे रद्द:पुणे-सोलापूर,सोलापूर-पुणे, पुणे-नागपूर,नागपूर-पुणे,दादर-साईनगर शिर्डी,सीएसएमटी-पुणे,सीएसएमटी-पुणे,कोल्हापूर-सीएसएमटी,पुणे-दौंड,पुणे-बारामती,दौंड-पुणे,पुणे-सातारा, अहिल्यानगर-बीड आणि पुणे-लोणावळा लोकल (९९८१२, ९९८१८,९९८१३) या प्रमुख गाड्या ४ ऑक्टोबर रोजी रद्द राहतील.१९ ते २३ सप्टेंबर दरम्यान पुणे-दौंड डेमू (७१४०७/७१४०८)रोज रद्द असतील..२५ गाड्यांचे मार्ग बदलले:पुणे-हावडा (१२२२१), हावडा-पुणे (१२२२२),पुणे-जम्मू तवी (११०७७), सीएसएमटी-चेन्नई (२२१५९),निजामुद्दीन-वास्को (१२७८०) यासारख्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या पुणे ऐवजी लोणावळा-कर्जत-पनवेल-कल्याण-इगतपुरी-मनमाड किंवा मिरज-कुर्डुवाडी-दौंड मार्गे वळवण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे या गाड्या पुणे स्थानकावर येणार नाहीत..अंशतः प्रवास:इंदूर-दौंड (२२९४४),जोधपूर-हडपसर (२०४९५),काझीपेट-हडपसर (१७०१४),सोलापूर-पुणे (१२१५८),पुणे-अमरावती (११०२५) यांसह ३० हून अधिक गाड्या खडकी,दौंड,जेजुरी, शिवाजीनगर येथेच थांबवण्यात येणार आहेत.म्हणजे पुढचा प्रवास रद्द..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.वेळेत बदल आणि नियंत्रित परिचालनपुणे-हावडा (१२२२१),पुणे-जम्मू तवी (११०७७),पुणे-नागपूर (१२११३) या गाड्या १ ते ३ तास उशिराने सुटतील. २० हून अधिक गाड्यांना पाटस-उरुळी आणि चिंचवड-खडकी विभागात ३० मिनिटे ते १ तास ४० मिनिटे रोखून धरले जाईल. प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी http://www.enquiry.indianrail.gov.in किंवा NTES ॲपवर गाडीची स्थिती तपासावी असे आवाहन पुणे विभागाचे जनसंपर्क विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.