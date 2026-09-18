पुणे

Pune Hadapsar Railway: रेल्वे प्रवाशांनो, लक्ष द्या! पुणे-हडपसर मार्गावर १९ सप्टेंबरपासून मेगा ब्लॉक; ४२ गाड्या रद्द, २५ गाड्यांचे मार्ग बदलले

42 Trains Cancelled As Pune Hadapsar Mega Block Begins: हडपसर-घोरपडी तिसऱ्या मार्गाच्या कामासाठी १५ दिवसांचा मेगा ब्लॉक; पुणे विभागातील ४२ गाड्या रद्द, २५ गाड्यांचे मार्ग बदलल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय
Pune Hadapsar Rail Traffic Changes 42 Trains Cancelled And 25 Diverted During 15 Day Mega Infrastructure Block

Pune Hadapsar Rail Traffic Changes 42 Trains Cancelled And 25 Diverted During 15 Day Mega Infrastructure Block

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सकाळ वृत्तसेवा
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उरुळी कांचन : हडपसर ते घोरपडी दरम्यान तिसऱ्या रेल्वे मार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.या कामासाठी मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाने १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर २०२६ या १५ दिवसांच्या कालावधीत मेगा पायाभूत सुविधा ब्लॉक जाहीर केला आहे.पुणे आणि हडपसर यार्डमध्ये प्री-नॉन इंटरलॉकिंग आणि नॉन इंटरलॉकिंगचे काम होणार असल्याने प्रवासी वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार आहे.

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