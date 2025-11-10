Hadapsar Crime : साडेसतरानळी पोलिस चौकीला मिळेना मुहूर्त, गुन्हेगारी, अवैध धंद्यांत वाढ; नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त

हडपसर : येथील साडेसतरानळी परिसरात गुन्हेगारी व अवैध धंद्यांचे प्रमाण वाढले आहे. नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यासाठी नागरिकांनी येथे स्वतंत्र पोलिस चौकीची मागणी केली आहे. सध्या चौकीसाठीची जागा व त्यावरील लोखंडी खोल्याही तयार आहेत. मात्र, दोन-तीन महिने उलटूनही त्या ठिकाणी अद्याप कामकाज सुरू झालेले नाही. त्यामुळे नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. येथे अवैध दारू धंदे, मटका, जुगार व व्यसनी तरुणांचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. यातून चोऱ्या व दहशतीचे प्रकारही घडत असून बाल गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. परिसरातील नागरिकांना त्याचा वारंवार त्रास सहन करावा लागतो..आठवडाभरापूर्वी येथे एक तरुण भेटत नाही म्हणून त्याच्या मित्राला बोलावून दोन-तीन तरुणांनी कोयत्याने वार करून त्याला जखमी केले होते. आपली दहशत दाखविण्यासाठी त्याचा व्हिडिओही समाज माध्यमावर प्रसारित केला होता.तीन महिन्यापूर्वी पाच-सहा तरुणांनी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाशेजारील परिसरात काही गाड्या व दुकानांची कोयत्याने तोडफोड करत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. याशिवाय या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध धंदे सुरू आहेत. पोलिसांकडून वारंवार कारवाई करूनही त्यावर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही..Nashik Crime : चोरट्यांची 'दिवाळी जोरात'! नाशिकमध्ये १५ दिवसांत ५६ लाखांचा मुद्देमाल लंपास.येथील पोलिस चौकी सुरू झाल्यास असे अवैध धंदे व गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसेल, अशी नागरिकांना आशा आहे. मात्र, पोलिस चौकी उभारूनही ती सुरू का केली जात नाही, याबाबत त्यांच्याकडून शंका व्यक्त केली जात आहे.येथील पोलिस चौकीसाठी सध्या आहे त्या जागेपेक्षा अधिक प्रशस्त जागेचा शोध सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अशा काही जागांबाबत माहिती दिलेली आहे. त्यांच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. याशिवाय या भागात नियमित पोलिस पेट्रोलिंग सुरू असून, बेकायदा धंदे व इतर गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणले जात आहे.- संजय मोगले, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, हडपसर पोलिस ठाणे.येथील पोलिस चौकीची वारंवार मागणी केली होती. आमदार चेतन तुपे पाटील व सिटी कॉर्पोरेशनचे अनिरुद्ध देशपांडे यांच्या पुढाकारातून चौकी स्थापनही करण्यात आली आहे. मात्र, पोलिस प्रशासन तेथे कामकाज सुरू करण्यास टाळाटाळ का करीत आहे, ते समजत नाही.अमोल तुपे, अध्यक्ष, क्रांती शेतकरी संघसाडेसतरानळी येथे चौकी व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मांजरी बुद्रुकसाठी स्वतंत्र पोलिस ठाण्याची मंजुरी मिळालेली आहे. तेथील कामकाज सुरू झाल्यानंतर सध्याचे तेथील सर्व कर्मचारी साडेसतरानळी पोलिस चौकीसाठी मागता येईल. त्यानंतरच तेथे खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र पोलिस चौकी होईल.चेतन तुपे पाटील, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.