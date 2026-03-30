Alandi Palkhi Sohala: पुण्यातील मुक्कामाबाबत १३ एप्रिलला निर्णय; आळंदी देवस्थानचे पालखी सोहळाप्रमुख ॲड. राजेंद्र उमाप यांची माहिती

आळंदी : मुक्कामाची जागा अपुरी, दर्शनासाठी गैरसोय, भाविकांच्या वाहनांना पार्किंगसाठी असुविधा, भाविकांसाठी स्वच्छतागृहांचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, अरुंद रस्ते आणि होणारी वाहतूक कोंडी या सर्व गोष्टींचा विचार करून आळंदी देवस्थानने यंदा पुण्यातील भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिरातील माउलींच्या पालखी सोहळ्याचा मुक्काम अन्यत्र हलविण्याचा पवित्रा घेतला आहे. पंढरपूर येथे शनिवारी (ता. २८) संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा दिंडी समाज संघटना आणि आळंदी देवस्थान यांच्यात बैठक झाली. पुण्यातील दोन दिवसांच्या मुक्कामाच्या जागेला अन्यत्र पर्याय निवडण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय १३ एप्रिलला जाहीर करणार आहे, अशी माहिती आळंदी देवस्थानचे पालखी सोहळा प्रमुख ॲड. राजेंद्र उमाप यांनी दिली..उमाप म्हणाले, पुण्यातील भवानी पेठेतील दोन दिवसांत मुक्कामाच्या जागेबाबत दिंडी समाज संघटनेने अनेक अडचणी मांडल्या. पर्यायी व्यवस्थेबाबत सखोल चर्चा झाली. पुण्यातील भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिरामध्ये दरवर्षी पालखी मुक्काम असतो. मात्र, त्या ठिकाणी दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची गर्दी तसेच दर्शनासाठी मोठी रांग लागत असते. भाविकांना पावसातच उभे राहावे लागते, त्याठिकाणी स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय असते. मंदिरात मुक्कामासाठी गर्दीच्या तुलनेत जागा उपलब्ध नाही..दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या वाहनांची पार्किंग व्यवस्था नसल्याने वाहतूक कोंडी होते. मागील तीन वर्षांपासून सुविधा देण्याबाबत संबंधितांना आळंदी देवस्थानने सूचना केल्या होत्या. तरीही आळंदी देवस्थान विचारविनिमयाने पुढील मार्ग काढेल..आळंदीहून पंढरपूरला जाताना पुण्यातील पालखी विठोबा मंदिरात मुक्काम न करण्याचा निर्णय घेतला तरी परतीच्या प्रवासात पुण्यात या ठिकाणी मुक्काम करण्याबाबत पर्याय उपलब्ध आहे. यामध्ये कोणालाही दुखावण्याचा उद्देश नसून, केवळ पालखी सोहळ्यात दिंड्यांसमवेत चालणाऱ्या वारकऱ्यांचा विचार आळंदी देवस्थान करीत आहे..सर्वोत्तम पर्याय स्वीकारला जाईलपंढरपुरातील बैठकीत दिंडी समाज संघटनेने घेतलेला निर्णय देवस्थानच्या विचाराधीन आहे, तसेच अडचणींना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न देवस्थान करत आहे. पंढरपूर येथील बैठकीत झालेल्या दिंडी समाज संघटनेच्या ठरावाची प्रत मागवली आहे. पुण्यातील मुक्कामाबाबत काही प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली जाईल. मात्र, त्यापेक्षा वारकरी आणि समाजहित महत्त्वाचे आहे. पुण्यातील मुक्कामाची जागा बदलण्यासंदर्भात सर्व शक्यता तपासून सर्वोत्तम पर्याय आळंदी देवस्थानकडून सर्वानुमते स्वीकारला जाईल..या पर्यायी जागांचा विचारशहरातील शाळा, महाविद्यालये तसेच सणस मैदान स. प. महाविद्यालय, रेस कोर्स मैदानासह नेहरू स्टेडियमचा पर्यायपर्यायी जागा शोधताना महसूल आणि पोलिस प्रशासनाला सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या तयारीबाबत वेळ द्यावा लागणार आहे.एकाच वेळी अनेक भाविकांची एकाच ठिकाणी मुक्कामाची सोय करायची ठरल्यास पालखीमार्गावर मागील वर्षी जर्मन हँगरची मंडपव्यवस्था केली होती, त्या धर्तीवर दर्शन व्यवस्था तसेच मुक्कामव्यवस्था करण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचे अॅड. राजेंद्र उमाप यांनी सांगितले.