Pune Missing Young Girl : प्रियकराला एड्स तरीही त्याच्याशीच लग्न करणार, बेपत्ता तरुणीचा आई अन् भावाला ई-मेल; कुटुंबीयांची पोलिसांत धाव

पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील एका गावातील कॉलेजला जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडलेली २२ वर्षीय तरुणी बेपत्ता झाल्याने खळबळ उडाली आहे. तरुणी उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. दरम्यान, तिच्याकडून आई, भाऊ आणि लहान बहिणीला ई-मेल प्राप्त झाल्यानंतर कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. या प्रकरणी फुरसुंगी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून, पोलीस तरुणीचा शोध घेत आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुणी खासगी महाविद्यालयात बीएस्सी कॉम्प्युटरचे शिक्षण घेत आहे. गुरुवारी सकाळी ती नेहमीप्रमाणे कॉलेजला जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडली. मात्र, बराच वेळ उलटूनही ती घरी परतली नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांनी तिच्या मित्र-मैत्रिणी, नातेवाईक तसेच परिसरातील ठिकाणी तिचा शोध घेतला. मात्र, तिच्याबाबत कोणतीही माहिती मिळाली नाही..Pune News : पुणे शहरातील २४ संवेदनशील ठिकाणी अंधाराचे साम्राज्य.तरुणीचा शोध सुरू असतानाच तिच्याकडून आई, भाऊ आणि बहिणीला ई-मेल आला. या ई-मेलमध्ये तिने आपण एका तरुणासोबत घरातून निघून जात असल्याचे म्हटले आहे. तसेच संबंधित तरुणाला एड्स असल्याची माहिती असूनही त्याच्यासोबत लग्न करण्याचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख तिने केल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. या ई-मेलमुळे कुटुंबीयांची चिंता आणखी वाढली..तरुणी नेमकी कुठे आहे आणि ती ज्या तरुणासोबत गेल्याचे ई-मेलमध्ये नमूद करण्यात आले आहे, तो कोण आहे, याबाबत कुटुंबीयांना अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. त्यांनी तरुणीशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र संपर्क होऊ शकला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे..अखेर कुटुंबीयांनी फुरसुंगी पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी बेपत्ता झाल्याची नोंद करून तपास सुरू केला आहे. ई-मेलमधील माहितीच्या आधारे तसेच उपलब्ध तांत्रिक माहितीच्या मदतीने तरुणीचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.