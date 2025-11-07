Manjari Potholes : रूंदीकरण होईल तेंव्हा होऊद्या आधी डागडूजी करा; मांजरी खुर्द - कोलवडी रस्त्यावरील दैनंदिन प्रवासी संतापले!

मांजरी खुर्द : गेल्या काही वर्षांपसुन या रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी होत असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष करीत आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणाची चर्चा सुरू झाल्यापासून साधे खड्डेही बुजवले जात नाहीत. रुंदीकरणाच्या नावाखाली प्रवासी व नागरिकांची केवळ फसवणूक केली जात आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून संताप व्यक्त केला जात असून "रूंदीकरण होईल तेंव्हा होऊद्या आधी डागडूजी करा," अशी जोरदार मागणी केली जात आहे. .मांजरी खुर्द कोलवडी हा मार्ग सुमारे साडेचार किलोमीटरचा आहे. खड्डे नाहीत असा सलग शंभर मीटरही रस्ता येथे नाही. मोठ्या व्यासाचे व दीड-दोन फूट खोलीचे खड्डे या मार्गावर आहेत. सलग छोटे - मोठे खड्डे वाहनांचे प्रचंड नुकसान करीत आहेत. साईड पट्ट्या गायब झालेले आहेत. रस्त्याच्या बाजूने वाहन घ्यायचे म्हटले तरी घेता येत नाही. थेट खड्ड्यात जाण्याचा धोका वारंवार निर्माण होत आहे. दोन मोठी वाहने समोरासमोर आल्यास वाहतूक कोंडी होते. त्यातच साखर कारखाने सुरू झाल्याने ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर रस्त्यावर येऊ लागले आहेत. त्यातून मार्ग काढताना तासन् तास थांबावे लागत आहे. दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या दुचाकी चालकांची हाडे खिळखिळी झाली आहेत. अनेकांना मणक्याचे व कमरेचे विकार जडले आहेत. या संपूर्ण रस्त्यावर दररोज छोटे-मोठे अपघात घडत आहेत..Heavy Vehicles: बेलगाम जड वाहने अन् प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी! हिंजवडीत आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू.हा रस्ता मांजरी खुर्द मार्गे शहराकडे तर कोलवडी मार्गे थेऊर व डाविकडे केसनंदकडे जात असल्याने या रस्त्यावर कामगार व विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. खराब रस्त्यामुळे त्यांचा जीव धोक्यात आला आहे. पुरेसे पथदिवे नसल्याने रात्रीच्यावेळी दुचाकी चालक व पादचाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. शेतकऱ्यांना वाहतुकीत मोठा अडथळा येत आहे. "सार्वजनिक बांधकाम विभाग या रस्त्याकडे मोठ्याप्रमाणात डोळेझाक करीत आहे. केवळ वाहन चालविणेच नाही तर, पायी चालणेही धोकादायक झाले आहे. या रस्त्यावर कधी आणि कुठे अपघात होईल, सांगता येत नाही. इतकी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगूनही ते गांभीर्याने घेत नाहीत. उडवाउडवीची उत्तरे देवून वेळकाढूपणा करीत आहेत. इकडे फिरकायला सुध्दा येत नाहीत. .येत्या आठवडाभरात रस्त्यावरील खड्डे व साईड पट्ट्या भरल्या नाहीत तर नागरिकांना रस्त्यावर आणून आंदोलन केले जाईल," असा इशारा कोलवडीचे सरपंच विनायक गायकवाड, यशवंत साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष किशोर उंद्रे, हवेली तालुका तंटामुक्ती समितीचे माजी अध्यक्ष विकास गायकवाड, माजी उपसरपंच विकास कांचन, संतोष मुरकुटे, महेश जगताप यांनी दिला आहे. "या रस्त्याच्या रूंदीकरणासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, सध्या रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक झाला आहे. तशा अनेक तक्रारीही आलेल्या आहेत. वरिष्ठांना त्याबाबत कल्पना दिली आहे. येत्या काही दिवसांत रस्ता दुरुस्त केला जाईल.'अश्विनी तोंडलेशाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.