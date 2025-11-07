पुणे

Manjari Potholes : रूंदीकरण होईल तेंव्हा होऊद्या आधी डागडूजी करा; मांजरी खुर्द - कोलवडी रस्त्यावरील दैनंदिन प्रवासी संतापले!

Road Infrastructure : मांजरी खुर्द कोलवडी (ता. हवेली) रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात चाळण झाली आहे. खड्ड्यांचे प्रमाण इतके आहे की ते चुकवताही येत नाहीत.
Commuters demand urgent repairs before widening of Manjari Khurd road

Commuters demand urgent repairs before widening of Manjari Khurd road

sakal

कृष्णकांत कोबल
Updated on

मांजरी खुर्द : गेल्या काही वर्षांपसुन या रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी होत असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभाग त्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष करीत आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणाची चर्चा सुरू झाल्यापासून साधे खड्डेही बुजवले जात नाहीत. रुंदीकरणाच्या नावाखाली प्रवासी व नागरिकांची केवळ फसवणूक केली जात आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून संताप व्यक्त केला जात असून "रूंदीकरण होईल तेंव्हा होऊद्या आधी डागडूजी करा," अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.

Loading content, please wait...
accident
Manjari
maharashtra road transport
PWD
Infrastructure
potholes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com