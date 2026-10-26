Pune HCMTR Project: ५१९२ कोटींच्या प्रकल्पावर आक्षेप; सार्वजनिक वाहतुकीच्या उद्देशाचे काय?

पुणे : पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित ३५.९६ किलोमीटर लांबीच्या उच्च क्षमता द्रुतगती वाहतूक मार्गाच्या (एचसीएमटीआर) मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाण्याची भीती ‘परिसर’ संस्थेने व्यक्त केली आहे. १९८७ च्या विकास आराखड्यात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी आरक्षित असलेला हा मार्ग खासगी वाहनांसाठीचा सहापदरी उन्नत रस्ता बनविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आक्षेप संस्थेने घेतला आहे. प्रकल्पात पारदर्शकता ठेवावी, पर्यावरणीय मंजुरी घ्यावी आणि स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा परीक्षण करून नागरिकांशी चर्चा करावी, अशी मागणी संस्थेने महापालिका आणि राज्य सरकारकडे केली आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.मूळ संकल्पनेनुसार, या मार्गावर जलद बस वाहतूक व्यवस्था आणि भविष्यात ट्राम किंवा रेल्वेआधारित सार्वजनिक वाहतूक विकसित करण्याचे नियोजन होते. २०१७ च्या सुधारित विकास आराखड्यातही हे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. मात्र, सुमारे पाच हजार १९२ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावित प्रकल्पात सहापैकी चार मार्गिका खासगी वाहनांसाठी, तर दोन मार्गिका ‘बीआरटी’साठी ठेवण्यात येणार आहेत. बोपोडी ते विश्रांतवाडी या मार्गावर २६ स्थानके आणि ३३ जोडमार्ग प्रस्तावित आहेत..‘परिसर’चे कार्यक्रम संचालक रणजित गाडगीळ म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक वाहतुकीसाठी आरक्षित असलेल्या मार्गाचा उद्देश केवळ सविस्तर प्रकल्प अहवाल किंवा निविदेद्वारे बदलता येणार नाही. त्यासाठी विकास आराखडा बदलण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवणे आवश्यक आहे.’’.हा २४ मीटर रुंदीचा रस्ता असून, त्यावरील चार मार्गिका केवळ चारचाकी वाहनांसाठी असतील. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना या मार्गावर प्रवेश दिला जाणार नाही. ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्पात करण्यात आलेले सर्व बदल कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच झाले आहेत. काळानुरूप वाहतुकीच्या गरजा आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन मूळ प्रस्तावात आवश्यक बदल करावे लागले आहेत.- अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता,पुणे महापालिका.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास हवाराष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पासाठी आवश्यक पूर्व पर्यावरणीय मंजुरी घ्यावी, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. हवेची गुणवत्ता, ध्वनिप्रदूषण, वृक्षतोड आणि वाहनांच्या उत्सर्जनाचा अभ्यास करावा. तसेच, अंतिम आराखडा निश्चित करण्यापूर्वी स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा परीक्षण करून प्रकल्पाची माहिती सार्वजनिक करावी, असेही संस्थेने निवेदनात म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.