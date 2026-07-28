Pune Traffic: पुण्याची वाहतूक बदलणार! एचसीएमटीआर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश, ‘पाताळलोक’साठी तज्ज्ञांकडून सर्वेक्षण

पुणे : पुण्यातील उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गासाठी (एचसीएमटीआर) सरकारी जागा महापालिकेला मोफत हस्तांतर करा आणि रिंगरोडसाठी रोख मोबदला देऊन भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा, पाताळलोक प्रकल्पासाठी बोगद्यांच्या अलाइनमेंट तज्ज्ञांकडून तपासून घ्या, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.महापालिकेच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यात पुणे शहराच्या भोवती वर्तुळाकार मार्ग करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, गेल्या ३९ वर्षांत प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. त्यावरून केवळ कागदी घोडे नाचविले गेले आहेत. काही वर्षांपूर्वी प्रकल्पाला गती दिली होती. पण, ही निविदा पूर्वगणनपत्रकापेक्षा तब्बल ४५ टक्के जादा दराने आल्याने निविदा रद्द करावी लागली. त्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा साईड ट्रॅकवर गेला होता..शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पाच बोगदे, ‘पीएमआरडीए’ रिंगरोड आणि ‘एचसीएमटीआर’ या तीन प्रकल्पांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. याच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यांनी यासंदर्भात मुंबईत बैठक घेतली.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आयुक्त नवलकिशोर राम, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी, ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त अभिजित चौधरी, पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील आदी उपस्थित होते. या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पांचे सादरीकरण केले..तीन बोगद्यांसाठी सर्वेक्षणपाताळलोक प्रकल्पाअंतर्गत पुणे शहरात तीन ठिकाणी बोगदे केले जाणार आहेत. भोसरी-उंड्री-पुरंदर नवीन विमानतळ या ३६ किलोमीटरच्या मार्गात २६ किलोमीटर बोगदा आणि १० किलोमीटरचा उन्नत मार्ग असणार आहे. रामनदी-भूगाव-राजाराम पूल हा आठ किलोमीटरचा बोगदा असेल आणि तळजाई टेकडी-पद्मावती-हिंगणे हा १.६५ किलोमीटर बोगदा असणार आहे. या बोगद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची व तज्ज्ञ संस्थेची मदत घेऊन सर्वंकष सर्वेक्षण करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.‘प्रकल्पाचे काम २०२८ पर्यंत संपवा’पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी उच्चक्षमता सामूहिक वाहतूक मार्ग प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे. ४३.६० किलोमीटर अंतराच्या प्रकल्पामुळे २५ ते ३० टक्के वाहतूक कमी होणार आहे. यामुळे सर्व मेट्रोमार्गिका जोडल्या जाणार असून रस्त्याची वाहतूक क्षमता वाढणार आहे. त्यामुळे ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्पाचे काम लवकर सुरू करून २०२८ पर्यंत पूर्ण करा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे. या ‘एचसीएमटीआर’च्या ५० टक्के जागेवर सध्या २४ मीटर रुंदीचा रस्ता अस्तित्वात आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांची ३० टक्के जागा आहे, ती जागा महापालिकेला मोफत देऊन प्रकल्पाला गती द्या. या प्रकल्पासाठी निधी उभारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आर्थिक मॉडेल तयार करून प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.