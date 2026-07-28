पुणे

Pune Traffic: पुण्याची वाहतूक बदलणार! एचसीएमटीआर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश, ‘पाताळलोक’साठी तज्ज्ञांकडून सर्वेक्षण

Pune Ring Road and HCMTR Get Major Push: पुण्यातील एचसीएमटीआर, रिंगरोड आणि ‘पाताळलोक’ बोगदा प्रकल्पांना गती; २०२८ पर्यंत वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचे लक्ष्य
Pune Infrastructure Update CM Pushes HCMTR Ring Road and Patal Lok Tunnel Projects for Faster Completion

Pune Infrastructure Update CM Pushes HCMTR Ring Road and Patal Lok Tunnel Projects for Faster Completion

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुण्यातील उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गासाठी (एचसीएमटीआर) सरकारी जागा महापालिकेला मोफत हस्तांतर करा आणि रिंगरोडसाठी रोख मोबदला देऊन भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा, पाताळलोक प्रकल्पासाठी बोगद्यांच्या अलाइनमेंट तज्ज्ञांकडून तपासून घ्या, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

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