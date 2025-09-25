पुणे : ‘‘वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये सततचा अभ्यासाचा ताण, स्पर्धा परीक्षा व वैयक्तिक संघर्ष यामुळे मानसिक तणाव येऊ शकतो. अशावेळी योग्य वेळेवर आधार, समुपदेशन आणि संवाद मिळविण्यासाठी बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयात छात्रमानस कक्ष ही योजना राबविण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी मानसिक समस्येविषयी कुठलीही भीती किंवा लाज न बाळगता त्यावर सल्ला घेण्याकरिता उपलब्ध सेवांचा लाभ घेण्याकरिता पुढे यावे,’’ असे आवाहन मनोविकृतिशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. निशिकांत थोरात यांनी केले..बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे मनोविकृतिशास्त्र विभाग व बी. जे. नर्सिंग महाविद्यालय यांच्या वतीने बुधवारी (ता. १०) जागतिक आत्महत्या प्रतिबंधक दिनानिमित्त कार्यक्रम घेण्यात आला. यामध्ये ‘मानसिक आरोग्याविषयी संवाद वाढावा आणि लोकांनी मदतीसाठी वेळेवर पुढे यावे’ यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले, तसेच आत्महत्या प्रतिबंधक उपाय म्हणून टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर १४४१६ आणि इतर समुपदेशन सेवांविषयी माहिती देण्यात आली..Pune Crime : अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी सुखरूप परत; विमानतळ पोलिसांची कारवाई, कल्याण रेल्वे स्थानकातून आरोपी ताब्यात.महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार यांनी विद्यार्थ्यांना यशस्वी होण्याकरिता सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर डॉ. सचिन महाजन, छात्रमानस कक्षाच्या समुपदेशक वर्षाराणी मराठे व लहू राठोड यांनी विद्यार्थ्यांकरिता ‘आत्महत्या प्रतिबंधक उपाय’ या विषयावर व्याख्यान घेतले. याप्रसंगी उपअधिष्ठाता (पदव्युत्तर), डॉ. राजेश कार्यकर्ते, उपअधिष्ठाता (पदवीपूर्व), डॉ. आरती किणीकर, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यल्लप्पा जाधव, प्राचार्या मृणालिनी देशपांडे, अधिसेविका विमल केदारे व विद्यार्थी उपस्थित होते..येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिवस साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात बाह्यरुग्ण विभागामध्ये रुग्ण व नातेवाइकांमध्ये आत्महत्या प्रतिबंधाविषयी जागृती करण्यासाठी विविध माहितीपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आले. भाऊसाहेब माने, समाजसेवा अधीक्षक (मनोविकृती) यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले. या वेळी डॉ. संदीप लहाने यांनी आत्महत्येची कारणे, संकेत व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना याबाबत मार्गदर्शन केले. पोलादसिंह गिरासे यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.