Pune Health News : कोथरूडमध्ये साथीचा उगम अद्याप अज्ञात, पाणी दूषित असल्याची शक्यता

कोथरूड : कोथरूड आणि बावधन परिसरातील उजवी व डावी भुसारी कॉलनी, मोकाटेनगर या भागांतील नागरिकांना गेल्या तीन दिवस उलट्या, जुलाब आणि पोटदुखीचा त्रास होत आहे. यामागे नेमके कारण काय, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी दिले असले तरी तपासणी अहवाल मिळण्यासाठी ७२ तास लागतात. त्यामुळे दूषित पाण्यामुळेच नागरिक आजारी पडले आहेत असे लगेच म्हणता येणार नसल्याचे मत आरोग्य अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले..कोथरूडच्या क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अंजली टिळेकर म्हणाल्या की, तक्रार असणाऱ्या विविध भागांत गृहभेटी दिल्या. रुग्णांची पाहणी केली. रुग्णांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांना त्रास नसल्याचे दिसले..Nilesh Ghaiwal: हलगर्जीपणा की मांडवली? घायवळच्या मुद्द्यात पोलिसांचं कुठं चुकलं? | Pune Police | Sakal News.त्यामुळे लोक आजारी का पडताहेत हे आणखी सखोल पाहणी, तपासणीतून समजू शकेल. आम्ही पाणी तपासणीच्या अहवालाची वाट पाहत आहोत. सध्या आजारी पडलेले रुग्ण दोन दिवसांत बरे होत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. या साथीमागचे कारण समोर येईपर्यंत नागरिकांनी योग्य खबरदारी, औषधोपचार घ्यावेत, तसेच उकळून थंड केलेले पाणी प्यावे.