Pune Health News : कोथरूडमध्ये साथीचा उगम अद्याप अज्ञात, पाणी दूषित असल्याची शक्यता

PMC Health : कोथरूड आणि बावधन परिसरातील उजवी व डावी भुसारी कॉलनी आणि मोकाटेनगर या भागांतील नागरिकांना गेल्या तीन दिवसांपासून उलट्या, जुलाब आणि पोटदुखीचा त्रास होत असून, दूषित पाण्याचा संशय असल्याने पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.
कोथरूड : कोथरूड आणि बावधन परिसरातील उजवी व डावी भुसारी कॉलनी, मोकाटेनगर या भागांतील नागरिकांना गेल्या तीन दिवस उलट्या, जुलाब आणि पोटदुखीचा त्रास होत आहे. यामागे नेमके कारण काय, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी दिले असले तरी तपासणी अहवाल मिळण्यासाठी ७२ तास लागतात. त्यामुळे दूषित पाण्यामुळेच नागरिक आजारी पडले आहेत असे लगेच म्हणता येणार नसल्याचे मत आरोग्य अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

