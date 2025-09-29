पुणे

Pune Updates : आरोग्य योजनांचे गरजूंना कवच; पालिकेतर्फे दीड वर्षात २६ हजार लाभार्थींवर उपचार

Pune Health News : दीड वर्षांत पुणेतील शहरी गरीबांना CHS योजनेअंतर्गत २६ हजारांहून अधिकांना स्वस्त आणि परवडणारी वैद्यकीय सेवा मिळाली आहे.
Pune Updates

Pune Updates

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरी गरीब आणि अंशदायी वैद्यकीय साहाय्य (सीएचएस) या आरोग्य योजनेमुळे दीड वर्षात २६ हजार नागरिकांना उपचार मिळाले आहेत. महापालिकेने यासाठी १६८ कोटी रुपये खर्च केले असून, प्रत्येक लाभार्थीवर सरासरी ६४ हजार ६१५ रुपये खर्च झाला. या योजनेमुळे सर्वसामान्य गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळत आहे.

Loading content, please wait...
pune
Hospital
health
hospital treatment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com