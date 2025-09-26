पुणे

Pune Health News : पुण्यात विषाणुजन्य आजारांत वाढ, तज्ज्ञांचे निरीक्षण; रुग्णांमध्ये ताप, सर्दी, खोकला, थकव्याची लक्षणे

Pune Viral Alert : पुण्यात ताप, सर्दी, खोकला आणि न्यूमोनियाच्या रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत असून, बालरुग्ण आणि वृद्ध नागरिक विशेषतः या संसर्गामुळे त्रस्त झाले आहेत.
पुणे : शहरात गेल्‍या काही दिवसांपासून विषाणुजन्य आजारांचा जोर वाढलेला दिसून येत आहे. ताप, सर्दी, खोकला, अंगदुखी आणि थकवा अशी लक्षणे मोठ्या प्रमाणात रुग्णांमध्ये दिसत आहेत. पावसाळी वातावरणामुळे हवेत आर्द्रता वाढल्याने, उन्‍हाचा अभाव यामुळे विषाणूंचा प्रादुर्भाव होण्यास पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दवाखाने व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढलेली आहे.

