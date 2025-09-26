Pune Health News : पुण्यात विषाणुजन्य आजारांत वाढ, तज्ज्ञांचे निरीक्षण; रुग्णांमध्ये ताप, सर्दी, खोकला, थकव्याची लक्षणे

पुणे : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विषाणुजन्य आजारांचा जोर वाढलेला दिसून येत आहे. ताप, सर्दी, खोकला, अंगदुखी आणि थकवा अशी लक्षणे मोठ्या प्रमाणात रुग्णांमध्ये दिसत आहेत. पावसाळी वातावरणामुळे हवेत आर्द्रता वाढल्याने, उन्हाचा अभाव यामुळे विषाणूंचा प्रादुर्भाव होण्यास पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दवाखाने व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढलेली आहे..गेल्या पंधरावड्यात मुलांमध्ये न्यूमोनिया वाढल्याचे निरीक्षण बालरोगतज्ज्ञांनी नोंदवले होते. मुलांमध्ये न्यूमोनियाचे (फुप्फुसाचा संसर्ग) रुग्ण हे दुप्पट ते तिपटीने वाढले आहेत. पूर्वी जेथे आठवड्यातून किंवा महिन्यातून दोन-चार रुग्ण उपचारासाठी यायचे तेथे आठ ते दहा रुग्ण येत आहेत. हा न्यूमोनियादेखील ‘आरएसव्ही’ व फ्लूच्या विषाणुजन्य आजारांनी वाढल्याचे दिसून येत आहे. आता त्यापाठोपाठ मोठ्या व्यक्तींनाही आजारांचा विळखा बसला आहे. दरम्यान, त्यांच्यात न्यूमोनियाची लक्षणे जाणवत नसल्याचे डॉक्टर सांगतात..Pune Crime : वारजे माळवाडी पोलिसांची मोठी कारवाई, सराईत गुन्हेगाराला पिस्तुलासह अटक.पुण्यातील विविध शासकीय व खासगी दवाखान्यांमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढली असून, बालरुग्णांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्व वयोगटातील रुग्ण यामुळे त्रस्त झाले आहेत. जनरल फिजिशियन डॉ. सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, सध्या ताप, सर्दी व श्वसनासंबंधी तक्रारी घेऊन येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. विशेषत: शाळकरी मुले व वृद्ध या गटांमध्ये संसर्ग जास्त प्रमाणात दिसते आहे. रुग्णांनी गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे, बाहेरचे खाऊ नये तसेच पाणी उकळून थंड करून प्यावे..काय घ्याल काळजीडॉक्टरांच्या मते, हात स्वच्छ धुणे, गर्दीच्या ठिकाणी मास्क वापरणे, पुरेशी झोप घेणे, उकळलेले पाणी पिणे, फळे व भाजीपाला आहारात समाविष्ट करणे, गरम पाण्याची वाफ घेणे या उपाययोजना उपयुक्त ठरतात. दरम्यान, पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची लक्षणे आढळल्यास विलंब न करता जवळच्या दवाखान्यात जाण्याचे आवाहन केले आहे. योग्य काळजी व स्वच्छता पाळल्यास ही विषाणूजन्य साथ नियंत्रणात आणता येऊ शकते, असेही आवाहन केले आहे..सर्दी, खोकला, ताप, अंगदुखी, दम लागणे (ब्रॉंकायटीस) ही लक्षणे असलेले रुग्ण नेहमीच्या तुलनेत वाढलेले आहेत. परंतु, औषधांनी ते बरेही होत आहेत. क्वचित रुग्णाला भरती करण्याची गरज पडते. परंतु, अनेक रुग्ण हे मेडिकलमधून स्वतः गोळ्या, औषधे आधी घेताना दिसून येत आहेत. त्यापैकी काहींना बरे न वाटल्याने ते डॉक्टरांकडे येतात. त्यासाठी रुग्णांनी स्वतः हून औषध घेणे टाळायला हवे. कारण डॉक्टर हे रुग्णांची लक्षणे पाहून, स्वतः तपासून व त्यामागचे कारण शोधून औषधे देत असतात. सध्या हवामान बदलांमुळे रुग्ण दिसून येत आहेत.- डॉ. संगीता खेनट, माजी अध्यक्षा, जनरल प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.